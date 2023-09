Terremoto a Napoli, scuole chiuse a Pozzuoli. Caos in stazione: treni in ritardo, circolazione bloccata

Napoli, 27 settembre 2023 – C’è ancora molta paura per la forte scossa di terremoto avvertita a Napoli nella notte con migliaia di persone scese in strada a partire dalle 3.30.

Caos in stazione

Sono ore difficili per Napoli e la Campania. La circolazione dei treni è infatti stata sospesa per effettuare alcune verifiche tecniche sulle linee e sugli impianti. Un blocco che sta creando enormi difficoltà per chi si deve muovere con i mezzi pubblici. Ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria, già caotica di suo nelle prime ore del mattino. Nelle ultime ore la situazione sta migliorando con ripartenze nella circolazione e ritardi però di oltre un’ora. Le Ferrovie hanno comunicato che la situazione sta lentamente tornando alla normalità sulle linee ordinarie e quelle dell’Alta velocità che erano state bloccate. Anche la metropolitana è ripartita dopo le verifiche tecniche.

Scuole chiuse a Pozzuoli

“Sono in costante contatto con la Protezione Civile e l'INGV. La scossa é stata forte, e ho già predisposto controlli agli edifici scolastici per verificare eventuali danni e per questo stiamo preparando un'ordinanza per la sospensione dell'attività didattica, ci servirà qualche ora per le verifiche. Chiamate i numeri della Protezione Civile e della Polizia Municipale per qualunque evenienza, e cerchiamo tutti insieme di mantenere la calma. E’ difficilissimo, lo so. Io faccio la mia parte, come tutti gli esperti che abbiamo a disposizione e che sono insieme a me in questo momento al lavoro”. Lo scrive su Facebook Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli.