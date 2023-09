Terremoti ai Campi Flegrei, il vulcano si muove. Ingv: “Si avvicina la crisi come 40 anni fa”

Napoli, 25 settembre 2023 – È sempre più alta la preoccupazione ai Campi Flegrei, dove la terra continua a tremare. La gente è spaventata, ma gli esperti tranquillizzano: “Nessun allarme, stiamo prestando la massima attenzione”. Ma poi aggiunge: “Vi stiamo avvicinando a una situazione di crisi come di 40 anni fa”.

Ma lo sciame sismico non cala. L’ultima scossa di magnitudo 3 è di ieri pomeriggio, ma negli ultimi mesi sono stati rilevati dai sismografi moltissimi eventi sismici. Nei Campi Flegrei "si sta riproponendo quello che è successo all'inizio degli anni Ottanta, ovvero un aumento delle sismicità, chiaramente legata alla dinamica del vulcano in profondità ad alcuni chilometri”. A dirlo è il geologo Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

Ingv: “Si avvicina la crisi”

“L'Ingv sta monitorando minuto per minuto l'evoluzione – continua Doglioni – ma non siamo in grado di prevedere quel che può accadere, certamente ci stiamo avvicinando a una situazione di crisi come quella, appunto, di 40 anni fa. Dobbiamo quindi prestare la massima attenzione". Negli ultimi tempi lo sciame sismico dei Campi Flegrei ha interessato la zona a Ovest di Napoli e i Comuni limitrofi. L’altro giorno a Pozzuoli le scuole hanno fatto evacuare gli studenti dopo le sei scosse avvertite in tutto il golfo.

"Anche oggi - prosegue il presidente dell’Ingv – siamo all'interno del range di magnitudo registrato nelle ultime settimane: è una evoluzione 'normale', abbiamo visto che c'è una maggiore frequenza di eventi e sta aumentando un po' l'intensità”. Come Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, “stiamo monitorando anche le variazioni eventuali di gas e la velocità del sollevamento del bradisismo".

Il vulcano erutterà?

"Non abbiamo elementi che ci possano portare a dire che ci sarà una eruzione – sostiene il geologo – però ci sarà un aumento della sismicità" facilmente prevedibile "dall'osservazione statistica del numero crescente di eventi. Per ora nessun allarme, certamente è una situazione su cui noi, come Istituto, abbiamo gli occhi puntati".