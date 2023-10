Terremoto Napoli, oggi alle 15.33 nuova scossa ai Campi Flegrei. Magnitudo 2.9

Napoli, 1 ottobre 2023 – Nuova scossa di terremoto sentita a Napoli con epicentro ai Campi Flegrei. Pozzuoli, Quarto, Napoli e Monte di Procida, i comuni più vicini. L’evento è stato registrato dall’Ingv (Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia) alle 15.33 e avvertito distintamente dalla popolazione: la magnitudo stimata è di 2.9, la profondità 2 km. Si tratta dunque di un terremoto superficiale.

Prosegue dunque lo sciame sismico nella zona. Diverse le scosse rilevate nella notte, e nella mattinata di oggi, tutte di intensità bassa. Il fenomeno del bradisismo dura ormai da molto tempo, negli ultimi giorni e settimane si è accentuato, culminando il 27 settembre in un sisma di magnitudo 4.2, la più alta degli ultimi 40 anni.

La paura della gente

Tanti i napoletani che si sono riversati sui social per condividere la paura. Testimonianze su X (Twitter) parlano di un forte tremore, “breve ma intenso”. C’è chi segnala “un’altra bella botta”, chi dice di non essersi ancora abituato “dopo 4 mesi di sciame sismico”.

Il piano evacuazione

Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci pensa a una legge per aggiornare il piano di evacuazione dell’area, vulcanica e a forte rischio sismico. Ma c’è bisogno di un grosso investimento di risorse finanziarie. Per il ministro dell’Ambiente e del Territorio Sergio Costa la priorità è costituire una task force per monitorare lo stato degli edifici.

Notizia in aggiornamento