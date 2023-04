Calcio Napoli, febbre da campionato: sequestrati 18mila capi 'azzurri' contraffatti

Napoli, 26 aprile 2023 - Oltre 18mila prodotti contraffatti, riproducenti il marchio Ssc Napoli, sono stati sequestrati dai finanzieri del gruppo Pronto impiego di Napoli in un deposito di 200 metri quadrati a San Giuseppe Vesuviano. Un cittadino di nazionalità marocchina è stato denunciato per contraffazione e ricettazione. La merce veniva portata dal paese vesuviano a Napoli per essere venduta nelle aree maggiormente frequentate dai turisti, in via Toledo, a Mergellina, nel centro storico e nei pressi dello stadio Maradona, oltre che in mercati rionali situati in diversi punti della città. Tra le migliaia di capi contraffatti sequestrati, molti riportavano, oltre al marchio Ssc Napoli, anche il logo Emporio Armani EA7. La merce sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato un guadagno illecito stimato in oltre 800mila euro.

In queste settimane, mentre sale la febbre da campionato, la città è andata colorandosi di inni e immagini dei calciatori azzurri e dei simboli della squadra, sempre più folcloristici: un intero palazzo è stato allestito come fosse un album di figurine Panini.

Il Comune, per evitare imbrattamenti, ha invece deciso di illuminare d’azzuro i monumenti storici.

Se si avverassero una serie di combinazioni, infatti, il Napoli, già in cima alla classifica, potrebbe conquistare la vittoria del Campionato di serie A in anticipo di 6 settimane sulla fine del torneo calcistico.