Calcio Napoli, ‘M'illumino d'azzurro’ per prevenire imbrattamenti

Napoli, 12 aprile 2023 - Ha preso il via ieri sera 'M'illumino d'azzurro' l'iniziativa voluta dal sindaco Gaetano Manfredi per sensibilizzare i cittadini "a gioire dei festeggiamenti per i successi del Calcio Napoli in modo sano e suggestivo", con l'appello alla cittadinanza a non imbrattare i monumenti pubblici: la voglia di omaggiare la propria squadra del cuore è ancora più forte in questi giorni in vista del match di questa sera a Milano contro il Milan, valido per i quarti di finali di Champions League, e poi del ritorno in casa del Napoli, per il campionato di serie A nello stadio Maradona, in programma martedì 18 aprile. Per iniziare, l'illuminazione d'azzurro ha riguardato la Fontana del Nettuno in piazza Municipio e la facciata di Castel dell'Ovo, si proseguirà poi nelle prossime settimane con vari monumenti anche in collaborazione con altre istituzioni e alcune strutture alberghiere che intendono aderire all'iniziativa. Anche la Marina militare ha aderito alla campagna "M'Illumino d'azzurro" lanciata dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, illuminando la sede di via Ammiraglio Ferdinando Acton.