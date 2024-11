Napoli, in fiamme bus in viale Maddalena

Napoli, 4 novembre 2024 – Questa mattina un bus della Anm ha preso fuoco in viale Maddalena, nel centro di Napoli: l’autista dopo avere messo in sicurezza i viaggiatori, è intervenuto per sedare le fiamme. Nessuno a bordo, conducente compreso, è rimasto ferito.

L’incendio si sarebbe sviluppato partendo dal motore. “Abbiamo appreso dell'incendio che si è sviluppato questa mattina dal motore del bus 182 – le parole del segretario generale della Filt-Cgil Campania, Angelo Lustro – Oltre a esprimere la nostra vicinanza all'operatore e agli utenti presenti nel bus, chiediamo ad Anm di accertare con esattezza le cause di questo incendio e di intervenire preventivamente sui mezzi affinché episodi del genere non avvengano in alcun modo”. “La sicurezza resta uno dei temi caldi del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro – conclude – unitamente all'aspetto economico e normativo per il recupero inflattivo degli stipendi e per i tempi di conciliazione vita-lavoro”.

Per venerdì 8 novembre, Anm ha indetto uno sciopero di 24 ore senza fasce di garanzia, che interesserà numerose altre città in Italia.