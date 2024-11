Mastro Panettone 2024, la Campania conquista il podio. Roma e Sondrio in vetta col pandoro

Bari, 6 novembre 2024 - Sono campani i panettoni più buoni dell’anno. Una grande e sorprendente vittoria che ha visto i pasticceri napoletani (e non solo) scalzare i colleghi del nord, visto che a portare alla vittoria sono stati i due dolci natalizi per eccellenza. E, se il panettone meneghino parla campano, al secondo e terzo posto del miglior pandoro (originario di Verona) ci sono due artigiani di Roma e Chiavenna (Sondrio).

Un trionfo che vede gli artigiani campani protagonisti indiscussi dell’ottava edizione del concorso Mastro Panettone. Dalla ricetta tradizionale a quella più creativa, i campani conquistano sette premi: non solo i 3 gradini più alti del podio, ma anche altri quattro ambitissime categorie. Perfino il packaging più apprezzato dai giurati è targato Caserta.

Sono arrivati in finale a Bari 33 pasticceri, che hanno sottoposto alla giuria altrettanti dolci lievitati: 16 panettoni tradizionali, 12 creativi al cioccolato e 5 pandori.

Trionfa la Campania: i premi

Da Napoli a Benevento, passando per Bacoli e Salerno, sul podio di Mastro Panettone ci sono sette pasticceri campani. I premi conquistati sono stati in tutto sette. Il concorso organizzato da

Goloasi ha visto vincere per il Miglior Panettone Artigianale Tradizionale dell'edizione 2024

Antonio Ventieri della ‘Torteria di Antonio Ventieri’ di Capaccio-Paestum (Salerno), per il Miglior Panettone Artigianale al Cioccolato Gianluca Cecere di ‘Visionary Dessert’ di Napoli e per il Miglior Pandoro Artigianale Enzo Martuccio della ‘Pasticceria Enzo Martuccio’ di Colle Sannita (Benevento).

Saliti sul podio anche Daniele Milo di ‘Le Sfoglie d'Oro di Salerno’ e Luigi Vetrella di ‘Visioni Bistrot’ di Caserta, rispettivamente secondo e terzo classificato con i loro panettoni tradizionali. Secondo classificato nella categoria dedicata al panettone al cioccolato è Antonio Costagliola di ‘Guantiera Pasticceria’ di Bacoli (Napoli), seguito al terzo posto da Luigi Vetrella di ‘Visioni Bistrot’ di Caserta.

Miglior pandoro a Roma e Sondrio

Dopo il primo posto di Enzo Martuccio di Colle Sannita (Benevento), il secondo e terzo posto per il miglior pandoro sono andati alla romana Martina Moroni del ‘Bar Gelateria Le Fate’ di Lariano (Roma) e Roberto Moreschi del locale ‘Roberto Pastry & Bakery’ di Chiavenna (Sondrio). A definire la classifica e stabilire i vincitori è stata la commissione tecnica, composta da Claudio Gatti, Marco De Vivo, Pietro Netti, Giuseppe Mancini, Francesco Borioli, Carmen Vecchione e Eustachio Sapone.

Il packaging più originale

In occasione della finale all'Hotel Parco dei Principi di Bari, i giurati hanno degustato alla cieca i 33 lievitati arrivati in finale (16 panettoni tradizionali, 12 creativi al cioccolato e 5 pandori). Il concorso ha visto anche la premiazione del Miglior Packaging, assegnato alla scatola di ‘Lombardi Pasticceria’ di Maddaloni (Caserta).