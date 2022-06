Bollettino Covid Campania, i dati di oggi 29 giugno. Positivi in aumento, contagi a 30,88%

Napoli, 29 giugno 2022 – Crescono i positivi, Campania rimane nella rosa delle regioni più a rischio. Dopo la denuncia lanciata dai medici di famiglia di Napoli sui contagi tenuti nascosti per evitare l’isolamento, fanno riflettere i dati di oggi: sottostimati rispetto alla reale situazione Covid. Salgono a 103.537 gli attuali positivi in Campania (+4.719 rispetto a ieri), ma il dato certificato dai tamponi – secondo la Federazione dei medici di base – è più basso rispetto ai casi che circolano senza test. Solo una settimana fa, le persone in isolamento erano 82.440: 21.097 in meno rispetto al bollettino di oggi.

Sono 8.386 i nuovi casi di Covid in Campania, su 27.153 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 30,88%, in lieve flessione rispetto al 32,5% del giorno precedente. Il bollettino regionale segnala quattro nuove vittime, di cui due nelle ultime 48 ore e altre due risalenti ai giorni precedenti. Il totale delle vittime del virus arriva così a 10.624 dall’inizio della pandemia.

L'occupazione dei posti letto è sostanzialmente stabile: i ricoveri sono 25 per le terapie intensive (-2), mentre scendono a quota 417 i ricoveri nei reparti di area medica (+1).

La zona con il più alto numero di contagi rimane quella del Napoletano, dove oggi si registrano 4.920 nuovi casi. Il totale dei contagi accertati finora portano a quasi 987mila i casi analizzati finora. Seguono la provincia di Salerno, che oggi arriva a uno storico che rasenta i 327mila, di cui 1.491 dall’analisi dei tamponi delle ultime ore, e la zona del Casertano, dove il tracciamento delle ultime ore ha rilevato 1.119 contagi, superano i 280mila casi in due anni e mezzo di pandemia.

Nell’Avellinese, oggi ci sono 496 casi in più e più di 113mila contagi in tutto. Nell’area del Beneventano, oggi solo 243 casi in più e uno storico di oltre 71mila contagi in due anni e mezzo di pandemia.

La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia con 25.132, davanti a Lazio (9.849), Veneto (8.441), Campania (8.386) ed Emilia Romagna (6.756). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 18.438.877. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 33.632 (ieri 49.493), per un totale che sale a 17.435.370.

Sono 60 i morti in tutto il Paese. Gli attualmente positivi a livello nazionale, sono 61.763 in più (ieri +34.599), per un totale che sale a 835.213. Di questi, 828.711 sono in isolamento domiciliare. Tutti i dati del bollettino nazionale.