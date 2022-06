Bollettino Covid Italia di oggi: 94mila contagi e 60 morti. Balzo dei ricoveri

Articolo : Barbara Balanzoni, radiata la dottoressa No vax. E lei: me ne f...

Roma, 29 giugno 2022 - Pesante il bollettino del Covid in Italia di oggi, con un'impennata dei contagi, trainata in particolare dalla sottovariante Omicron 5. I nuovi casi sono più di 94mila (25mila solo in Lombardia), i morti 60. Balzo dei ricoveri, che salgono di oltre 200 unità. Su anche le terapie intensive.

Pregliasco: Covid può darci ulteriori problemi

"Questo virus lo inseguiamo, è lui che detta le regole e con le sue variazioni casuali, la sua instabilità, davvero può darci ulteriori problemi" anche se sul futuro è "difficile fare previsioni, perché si rischia di essere sconfessati" dallo stesso Sars-CoV-2 e dalla sua imprevedibilità. Così il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all'università Statale di Milano, che tuttavia resta fedele "alla mia teoria", di un andamento "tipico di altre infezioni respiratorie che si sono susseguite, compresi virus influenzali anche pandemici: onde come quelle provocate da un sasso buttato in uno stagno". Quindi "ora con la nuova Omicron 5 c'è una crescita, alla quale è probabile che seguirà una defervescenza e successivamente una nuova risalita - si attende l'esperto - con una co-presenza tra l'altro di un'influenza che nell'emisfero Sud sta mostrando dati non entusiasmanti" e che dunque potrà essere più 'cattiva' quando arriverà nel nostro. "Le onde" nello 'stagno' Covid "possono essere molto alte, ma l'effetto di protezione della vaccinazione e della guarigione, pur parziale, non dovrebbe determinare effetti pesantissimi sul numero di morti e di terapie intensive", è la speranza del direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi: "Ricordiamo - sottolinea - che abbiamo il 90% degli ultra 12enni vaccinati, un 5% della popolazione che ha subito un'infezione entro 6 mesi" precedenti "e almeno 18 milioni di persone, considerando solo quelle notificate, che l'hanno avuta da inizio pandemia. Significa capacità protettive, anche se parziali". Un'immunità 'scudo', se non dal contagio, per lo meno dalla patologia grave.

Ciccozzi: tornare alle mascherine al chiuso

Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di Statistica medica ed epidemiologia della facoltà di Medicina e chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, afferma che "la variante Omicron è davvero molto contagiosa. Se facciamo una cena tra amici e solo uno è positivo asintomatico, possiamo stare certi che gli altri saranno contagiati. Un consiglio al governo è quello che, fino a quando la curva dei casi non diminuirà, occorre tornare all'obbligo della mascherina al chiuso e nei luoghi di lavoro. All'aperto il buon senso degli italiani dovrebbe far optare per il dispositivo se ci sono assembramenti". Sul balzo dei contagi nel Lazio e a Roma nelle ultime 24 ore, oltre 11mila casi il 28 giugno, il dato più alto da fine marzo, "c'è un movimento della popolazione maggiore rispetto ad altre zone del Paese e non si usano precauzioni anti-Covid - precisa Ciccozzi - Roma è una città turistica, ci sono tanti grandi eventi e concerti che mettono insieme centinaia di persone senza nessuna misura anti-Covid".

Sono 94.165 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 83.555. Le vittime sono invece 60, in lieve calo rispetto alle 69 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 357.210 tamponi con il tasso di positività schizza al 26,36%. Sono invece 248 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 37. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.254, ovvero 219 in più rispetto a ieri.

"Oggi nel Lazio su 5.005 tamponi molecolari e 33.991 tamponi antigenici per un totale di 38.996 tamponi, si registrano 9.849 nuovi casi positivi, sono 5 i decessi, 593 i ricoverati (+5), 51 le terapie intensive (invariato). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 25,2%. I casi a Roma città sono a quota 5.867.

Sono ancora alti i numeri dei nuovi contagi identificati in Veneto. Nelle ultime 24 ore, secondo il report della Regione, sono 8.441 i nuovi casi con un totale di persone attualmente positive che schizza a 67mila (erano meno di 60mila la settimana scorsa). Balzo anche dei ricoveri con 41 nuovi ingressi in area medica e 4 nelle terapie intensive. Quattro i decessi.

Sono 8.386 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 27.153 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 30,88%, in lieve flessione rispetto al 32,5 del giorno precedente. Il bollettino regionale segnala quattro nuove vittime, di cui due nelle ultime 48 ore e due risalenti ai giorni precedenti. L'occupazione dei posti letto è sostanzialmente stabile, a quota 25 per le intensive (-2), a quota 417 (+1) per le degenze.

In Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 6.756 nuovi casi di Covid e 7 decessi. Ieri sono stati analizzati 20.126 test con un tasso di positività del 33,6%. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 48.895 (+ 6.070). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 47.910 (+ 6.023), il 98% del totale dei casi attivi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 30 (+2 rispetto a ieri, +7%), l'età media è di 66,1 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 955 (+45 rispetto a ieri, +5%), età media 74,3 anni.

In Toscana 4.543 nuovi casi di Coronavirus, su 2.147 tamponi molecolari e 14.861 antigenici rapidi, 12 morti e 1.828 guarigioni. Nell'ultima giornata il tasso di positività raggiunge il 26,7% sul totale dei tamponi e il 78,4% in relazione ai nuovi soggetti controllati, mentre aumenta in misura considerevole la pressione sugli ospedali. I ricoverati nelle aree Covid rimbalzano a 395 (+31 rispetto a ieri), di cui però 13 in terapia intensiva (uno in meno). Aumentano a ritmo sostenuto, anche nelle ultime 24 ore, le quarantene. I dati raccolti dalle aziende sanitarie certificano che 49.840 asintomatici e malati lievi si trovano in isolamento domiciliare (+2.672 in un giorno).