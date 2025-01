Velocità e design. Piquadro e Ducati due icone di stile

di Eva Desiderio

Nel mito della velocità, del coraggio, della sfida e della tecnologia. Questa l’aria che da stamani si respira nello stand di Piquadro a Pitti Immagine 107 sotto gli occhi orgogliosi del presidente e Ceo Marco Palmieri, fondatore del brand che ha nel viaggio il suo core business. Piquadro infatti svela da oggi e fino al 17 gennaio una nuova, straordinaria partnership destinata a toccare il cuore di tutti gli appassionati di motori. Nasce la prima capsule collection realizzata da Piquadro in collaborazione con Ducati, marchio motociclistico simbolo di innovazione e stile nel mondo delle due ruote.

Una collezione esclusiva nel segno dei valori comuni di design e performance che celebra l’intramontabile eccellenza italiana in zaini e trolley dalle prestazioni e dalla personalità eccezionali, progettati per chi vive il movimento con intensità, sia sulla strada sia in città. Ed eccoli i due zaini roll-top in tessuto gommato, declinazioni speciali della linea best seller Piquadro Corner,e i tre trolley, di cui due in policarbonato e uno top di gamma in alluminio, prodotto in edizione limitata e numerata di soli 300 pezzi.

"Questa è una capsule fantastica – racconta Marco Palmieri – per chi vive come noi il movimento con intensità. È un simbolo di libertà, un inno al design italiano. Noi di Piquadro amiamo Ducati che è azienda d’eccellenza come noi nata e stabile in Emilia Romagna. È uno dei marchi più cult del mondo delle moto ed è un brand vincente. Ammiro molto l’ad Claudio Domenicali, è un personaggio straordinario e un amico che stimo molto".

Oggi a Pitti Uomo la capsule ammiratissima dai buyer italiani e internazionali. "Ho sempre creduto che il mondo premium dà grandi opportunità ai consumatori evoluti" continua Palmieri che sottolinea come questa partnership punti su una filiera tutta italiana. E poi ogni dettaglio degli zaini e delle trolley riflette l’identità iconica di Ducati e l’eleganza funzionale di Piquadro, combinando materiali tecnici innovativi, finiture raffinate e colori distintivi.

"Sono molto orgoglioso di questo progetto che unisce due brand iconici radicati nella Motor Valley, culla della passione italiana per i motori – insiste Palmieri – Ducati e Piquadro rappresentano un pubblico che ama vivere con energia, stile e dinamismo. Gli zaini e i trolley nati dalla partnership sono molto più che semplici strumenti di viaggio. Sono simboli di libertà, energia e passione per il movimento. Che si tratti di affrontare le curve della Statale della Futa o una giornata dinamica in città, questi accessori sono l’unione perfetta tra design avanzato e funzionalità superiore".

Piquadro non è nuova a collaborazioni prestigiose nel mondo dei motori. Negli anni ha stretto partnership con marchi prestigiosi come Lamborghini, Maserati e il team di Formula 1 Visa Cash App Racing Bull. Queste collaborazioni testimoniano l’impegno costante dell’azienda a portare il design italiano oltre i confini tradizionali. "Credo molto in Pitti Uomo – chiude Palmieri – che è una bandiera per il prodotto italiano fatto bene. Tutti lo dovrebbero fare. Serve per alimentare l’immaginario italiano, e poi non diamo niente per scontato. Bisogna continuare a promuovere la manifattura e l’artigianato italiani. L’Italia è al top e il mondo della moda e del lifestyle lo sa".