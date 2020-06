Milano, 20 giugno 2020 - Una campagna a tutta positività, un messaggio forte per la ripartenza che affonda le radici nell'italianità e in quell'Italian lifestyle che il mondo ammira e invidia. E' quello che lancia il Gruppo Tod's per la ripartenza, dopo meditazioni e pensieri dei mesi di lockdown appena trascorsi, con la nuova campagna di comunicazione #Tod's Together: un messaggio firmato dal fotoreporter di Magnum, Alex Majoli, che celebra la famiglia in tutte le forme, dalla più tradizionale alla meno convenzionale, gli amici e il senso di aggregazione, l'entusiasmo di gruppo e di collaborazione sul lavoro, con tutte le atmosfere giuste. Un messaggio di speranza, dopo crisi e sconforto.

"Vogliamo dare un segnale positivo – dice il patron del Gruppo Tod's, Diego Della Valle -. Vogliamo dire che siamo qui, vogliamo aiutare. Gli italiani sono intelligenti, non possiamo dimenticare cosa è successo, ma non vogliamo che l'umore continui a essere negativo. Le persone vogliono tornare insieme, ricominciare a vivere, uscire all'aperto con amici e famiglie. È stato difficile per tutti".

Volti noti, talenti emergenti e profili da scoprire saranno protagonisti di racconti privati, colti nei loro momenti di relax e autenticità: "Tod's Together celebra l'amicizia, l'affetto, la cordialità, il piacere di vedersi - continua l'imprenditore -. Una campagna manifesto del gusto e del saper vivere italiano, in momenti intimi e speciali, dove la voglia di stare insieme e farsi compagnia è la cosa più importante". Famiglia e moda, due universi timeless.

Nell'ultima assemblea degli azionisti il gruppo marchigiano – titolare, oltre che di Tod's, dei brand Hogan, Roger Vivier e Fay - ha dichiarato che la "prudenza" sarebbe stata la parola chiave dei mesi a venire, dopo un primo trimestre dell'anno chiuso con un calo dei ricavi del 29,4% a 152,8 milioni di euro.

Dopo che nella prima parte del 2020 il gruppo Tod's stava "registrando ottimi dati di vendita e una buona crescita, a conferma che il lavoro fatto negli ultimi anni cominciava a produrre i risultati auspicati", dalla seconda metà di febbraio, con il diffondersi del virus, "il mondo si è fermato, tutto è cambiato e, di conseguenza, sono cambiati obiettivi e priorità anche nel gruppo".

L'assemblea degli azionisti aveva deliberato anche di destinare 456,5 mila euro (pari all'1% dell'utile netto realizzato dal gruppo marchigiano nell'esercizio 2019) a uno speciale fondo di riserva destinato a progetti di solidarietà sul territorio locale.

Lo scorso marzo, di fronte all'inasprirsi dell'epidemia, il gruppo aveva inoltre reso noto di non distribuire nessun dividendo agli azionisti e la scelta, da parte di Diego e Andrea Della Valle (rispettivamente presidente e vicepresidente), di rinunciare ai loro compensi per l'esercizio 2020.