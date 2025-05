Super-titanio® . Automatico. Leggerezza e stile

Citizen ha creato il primo orologio in titanio nel 1970 sviluppando macchinari e tecnologie per la lavorazione di questo materiale e in 55 anni le tecnologie brevettate da Citizen sono state perfezionate al punto che oggi il titanio è diventato Super-titanio®, una sintesi tra funzionalità, performance e delicatezza.

Il Super titanio® è un brevetto della casa orologiera Citizen che aggiunge resistenza a graffi, urti e corrosione, mantenendo la leggerezza al polso a prescindere dalle dimensioni e la delicatezza sulla pelle di chi lo indossa, particolare non poco rilevante data la crescente presenza di allergie.

Oggi Citizen rivela nuove varianti della collezione Super-titanio® Automatico, per le quali oltre alla leggerezza ed alla resistenza a urti e corrosione viene sottolineata la performance del movimento meccanico calibro Miyota 8232 con una riserva di carica di 60 ore, una frequenza di 21.600 battiti/ora e utilizza 21 rubini.

Il movimento, con funzione solo tempo e secondi piccoli leggibili attraverso il contatore a ore 6, può essere osservato con la sua massa oscillante attraverso il fondello aperto. Il quadrante ha una lavorazione spazzolata in verticale con un effetto vintage dal colore scuro esterno e sempre più chiaro verso il centro.

Indici e lancette a bastone con trattamento luminoso completano il quadrante. Il contatore dei piccoli secondi è realizzato su tono con una lavorazione soleil. Cassa e bracciale sono satinati con l’uso di parti lucide a specchio, come la lunetta lucida per la cassa e la maglia centrale per il bracciale.