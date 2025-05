Ecologici e supercolor. Rivoluzione Hip Hop

1985-2025. Hip Hop, brand di orologeria che, puntando su creatività e design, ha fatto di colore, intercambiabilità e sostenibilità i suoi elementi distintivi, festeggia il suo 40esimo anniversario. Un traguardo importante che l’ha visto riscrivere le regole dell’orologeria – basti pensare al cinturino intercambiabile in silicone eco-friendly che ha reso l’orologio un accessorio easy-to-wear, personalizzabile e perfetto per ogni occasione – celebrato dal debutto di ’Living in Color’, una collezione che ripercorre la sua evoluzione, ispirata alle atmosfere, ai codici estetici e ai cambiamenti culturali che hanno segnato ogni epoca dal 1985 a oggi.

Quattro decenni, quattro modelli iconici per un totale di sei orologi in edizione speciale che fondono elementi delle quattro epoche e condividono dettagli esclusivi: colori neon, semitrasparenze, quadrante colorato (con dettagli DOT luminous e il numero 40 posizionato alle ore 8 come segno grafico celebrativo) e fondello personalizzato con l’incisione ’Living in Color since 1985’ e il logo 40. Hero.32, incarna l’essenza di Hip Hop e rende omaggio al primo Hero, nato nel 1985. In due varianti di colore, Watergreen e Purple, con fibbia semitrasparente e cassa estraibile, gioca con il fascino delle trasparenze gelatinose reinterpretate con un’estetica contemporanea.

Hero. DOT Solar, mix di design e sostenibilità, disponibile in due varianti dal finish soft, Giallo Sorbetto e Rosa Bubbles, vanta un movimento solare che si ricarica con luce naturale e artificiale, cinturino in silicone eco-friendly e chiusura .DOT in acciaio per un tocco di eleganza. Master, connubio di linee all’avanguardia, funzionalità e spirito sportivo, si veste di blu petrolio ad effetto Jelly e si avvale di cassa semi-trasparente ed estraibile e lunetta in alluminio girevole unidirezionale più un secondo cinturino bianco effetto ghiaccio semitrasparente. Lo smartwatch Hero. NEXT, infine, si arricchisce di dettagli esclusivi: due cinturini intercambiabili e corona in alluminio e chiusura .DOT in acciaio, entrambe rifinite in color Vivid Blue.

Marina Santin