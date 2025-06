Soleil Sorge e l’addio alla mamma dopo la lunga malattia: “Il tuo sorriso è con noi”

Roma, 15 giugno 2025 – “Il tuo sorriso è per sempre nei cuori di chi ha avuto la fortuna di averti nella loro vita”. Con un commovente post sul suo profilo Instagram, Soleil Sorge Stasi comunica la morte della madre, Wendy Kay, affetta da un cancro al seno.

Kay, californiana, 59 anni, era malata da molto tempo. La malattia si era presentata una prima volta quando la modella e influencer italo-americana era una bambina. Poi c’è stata un seconda recidiva, e una terza.

Soleil aveva parlato della paura di perdere la madre in un’intervista del 2023 a Verissimo, dove era stata ospite proprio in compagnia di Wendy. “La mia più grande paura fin da piccola era perderla”, ha ammesso stringendo la mano della donna. Crescendo poi quell’angoscia, alimentata dalla separazione dei genitori, ha lasciato spazio a una nuova consapevolezza. “Quello che mi dà forza adesso è sapere che ora sono abbastanza grande per starle vicino e dare il giusto valore al tempo che stiamo insieme”.

Soleil, volto dei reality

Nata a Los Angeles nel 1994, Soleil si è trasferita in Italia dopo la fine dell’unione fra i genitori. E’ cresciuta in Abruzzo, regione natale del papà. Giovanissima è diventata nota al pubblico televisivo, con la partecipazione a ‘Uomini e Donne’: ai tempi fu la scelta del tronista Luca Onestini. Star dei reality show, Soleil ha preso parte al Grande Fratello Vip, Pechino Express e l’Isola dei famosi.

Quando il tumore è tornato

Mamma e migliore amica, Wendy ha avuto Soleil Sorge a 27 anni: viveva tra Los Angeles e l’Italia. “Dopo anni che pensavamo che fosse tutto risolto (il cancro) è tornato – raccontava Kay a Silvia Toffanin –. Adesso sono stabile, grazie alla medicina”. Nel 2022 Soleil aveva già raccontato dei problemi di salute della madre e della nuova recidiva. “Ci sono metastasi al bacino – spiegava –. Però questa volta io sono più forte e più grande e posso starle accanto”. E lo ha fatto, Soleil, fino all’ultimo.

Il dolore e i ricordi

La carrellata di foto che ha pubblicato sui social salutando la madre è un omaggio a un rapporto speciale e maturo, fatto di complicità e sorellanza: “Forza sconfinata, magia eterna, fede incrollabile, classe, energia e una vita senza limiti... il suo amore è l'universo, il suo spirito è infinito – scrive Soleil – Il tuo sorriso è per sempre nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di averti nella loro vita. Che la tua anima si liberi in eterna grazia, mamma”. Il dolore è immenso ma i ricordi di una vita e la consapevolezza di aver amato può alleviarlo.