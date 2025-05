Hampton. Eleganza e sobrietà. Baume & Mercier

Un fascino senza tempo per il nuovo femminile della collezione Hampton di Baume & Mercier: linee equilibrate e ben proporzionate e dimensioni contenute fanno di questo modello un omaggio al buon gusto delle madame. Le donne sono da sempre delle vere e proprie muse per Baume & Mercier.

Fin dal 1918, Paul Mercier dedicò loro creazioni fantasiose e audaci, tra cui alcuni orologi gioiello definiti ’Haute Fantaisie pour Dames’, ovvero segnatempo per signore in cui l’elemento distintivo era l’elevata creatività. Il nuovo Hampton M0A10795 si inserisce in una tradizione di segnatempo contraddistinti da uno stile grafico di grande sobrietà e da codici di design ben precisi, in cui è possibile riconoscere il look vintage anni ’20 che definisce la collezione fin dalla sua nascita, nel 1994.

Il senso del dettaglio tanto caro alla Maison invita ad ammirare meticolosamente la finezza della cassa, le linee essenziali e curve, gli angoli arrotondati, il rettangolo nel rettangolo, il perfetto equilibrio tra morbidezza dei numeri e tensione degli indici, e la delicata minuteria.

Fedele al raffinato minimalismo della linea, l’orologio ha una cassa in acciaio di forma rettangolare da 35x22,2 mm, un quadrante opalino argentato, la corona in acciaio di forma cabochon è ornata da uno spinello di sintesi di colore blu, che richiama le lancette azzurrate (1.550 euro, baume-et-mercier.com).

Amelia Zacco