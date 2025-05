Cubitus per tutti i polsi. Vestibilità quotidiana

Lanciato nel mese di ottobre dello scorso anno viene già presentato, in occasione del Watches and Wonders di Ginevra, in una nuova versione: Patek Philippe propone il Cubitus in una nuova taglia medium di 40 mm di diametro.

Declinato in oro bianco con quadrante blu-grigio soleil, il Cubitus Ref. 7128/1G-001, e in oro rosa con quadrante bruno soleil, il Cubitus Ref. 7128/1R-001, l’orologio dalla inedita cassa di forma quadrata della Maison si adatta, in questa nuova taglia, a tutti i polsi, e si assicura una vestibilità quotidiana.

Un cambio di misure, ma non di caratteristiche, fedele a quegli elementi estetici che continuano a definire la personalità del Cubitus. Il design decisamente moderno è impreziosito dall’alternanza delle finiture satinate verticali e lucide sulla cassa e sul bracciale. Il quadrante è caratterizzato da un motivo orizzontale a rilievo.

Il nuovo Cubitus di Patek Philippe è equipaggiato con il calibro 26-330 S C a carica automatica; il rotore centrale in oro è decorato con lo stesso motivo orizzontale a rilievo del quadrante: la firma distintiva dei modelli Cubitus. Può essere ammirato attraverso il fondello in zaffiro (77.220 euro, patek.com).