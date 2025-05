Vacheron Constantin. Omaggio a Ginevra con la ’Tour de l’Île’

di Amelia Zacco

Rendere omaggio alla propria città con un orologio, anzi tre. Tre modelli che narrano la propria arte, il savoir-faire, le tradizioni e appunto le proprie radici: Vacheron Constantin nell’anno del suo 270° anniversario presenta tre creazioni che sono un’ode a Ginevra, sede della Maison dalla sua fondazione, nel 1755. Les Cabinotiers Omaggio alla Tour de l’Île, un trio di orologi che attraverso i proprio quadranti, ciascuno dei quali mette in luce il savoir-faire artistico dell’atelier dei Métiers d’Art, celebra un monumento storico di Ginevra.

La Tour de l’Île (Torre dell’isola), situata su un isolotto nel mezzo del fiume Rodano, è ciò che resta di un castello fortificato costruito nel XIII secolo per difendere Ginevra. Oggi, la Tour de l’Île, con il suo orologio, si erge come simbolo non solo del coraggio e della resilienza della città, ma anche della storia di Vacheron Constantin: nel 1843, la Maison installò i suoi atelier nella Torre, affiggendo il proprio marchio sulla facciata. Nel 1875 si trasferì in atelier più spaziosi a circa 100 metri di distanza dal Quai des Moulins, per poi aprire la sua prima boutique nella Torre nel 1906.

Un legame dunque a doppio filo tra la città e la Casa orologiera raccontato attraverso tre quadranti, espressione di tre differenti talenti dei maestri artigiani della Maison: incisori, smaltatori e guillocheur. Ispirati a una litografia storica e reinterpretati dai designer di Vacheron Constantin, catturano lo spirito di Ginevra. Miniaturizzati per adattarsi al diametro di 33,6 mm, sono fedeli a ogni dettaglio dell’immagine originale.

Uno dei modelli presenta un quadrante in miniatura con smalto Grand Feu in tonalità pastello che si abbinano perfettamente alla cassa in platino. Il secondo esemplare, anch’esso con cassa in platino, presenta un’originale combinazione di lavorazione guilloché e smalto Grand Feu. Il terzo presenta un quadrante in oro rosa finemente inciso che si abbina alla cassa anch’essa in oro rosa. La cassa da 40 mm ospita il calibro di Manifattura a carica automatica 2460, con finiture realizzate secondo la tradizione dell’Alta Orologeria e con funzione di sole ore e minuti per lasciare massima espressione alla bellezza dei quadranti. Opere testimoni dell’eccellenza e dell’eleganza che da 270 anni contraddistinguono Vacheron Constantin.