Stile e innovazione. Dalle passerelle agli abissi infiniti

La collezione Manta si arricchisce del nuovo modello Manta Diver Automatic 1000m, ispirato alla referenza 51654.24 lanciata alla fine degli anni 70, e realizzato in un’edizione limitata di 424 esemplari numerati. Dopo 55 anni dal lancio del primo modello Manta, Breil continua a scrivere la storia di questa iconica collezione di orologi che coniuga sapientemente performance e design in un connubio distintivo.

Con il Manta Diver Automatic 1000m, Breil torna alle origini, rendendo omaggio al mondo delle immersioni professionali dotando l’orologio di una valvola di sfiato a pressione differenziale che permette al gas elio di fuoriuscire dalla cassa senza compromettere l’integrità dell’orologio.

È un componente progettato per gestire al meglio il processo di risalita da immersioni profonde. L’impermeabilità dell’orologio è garantita fino a 1000 metri. Il Manta Diver Automatic 1000m ha fatto il suo ’primo tuffo’ al polso dei sommozzatori del CNeS (Centro nautico e sommozzatori della Polizia di Stato) in una missione d’addestramento per attività preventiva antisabotaggio a Porto Venere. Il Breil Manta Seeker 300 è stato lanciato invece come parte dell’evoluzione della storica collezione Manta, nata nel 1970 e progettato per combinare lo spirito avventuroso degli orologi subacquei con un’estetica urbana, rendendolo adatto sia per le immersioni ricreative che per l’uso quotidiano.

Breitling ha suscitato grande curiosità con un misterioso orologio indossato da Austin Butler durante la Paris Fashion Week. Questo modello, non ancora ufficialmente presentato, ha una cassa in acciaio spazzolato, quadrante blu o verde scuro, lancette a spada e una distintiva lancetta dei secondi arancione. La mancanza di protezioni per la corona e la lunetta liscia suggeriscono un design inedito, forse una nuova linea che combina eleganza e funzionalità subacquea.

Omega ha aggiornato il suo iconico Seamaster Diver 300M, introducendo una versione con cassa in ceramica e titanio da 42 mm, quadrante con motivo a onde inciso al laser e una nuova lunetta in ceramica sfumata dal blu al nero. Alimentato dal calibro Master Chronometer 8800, offre resistenza magnetica fino a 15.000 gauss e impermeabilità fino a 300 metri.

Un omaggio alla leggenda lo offre Longines con la novità del Quadrante Bianco del Longines Legend Diver 39mm. Nel 1959 Longines lanciò un orologio che non voleva essere appariscente, ma che divenne davvero leggendario. Dotato di due corone e di una lunetta interna, il Legend Diver è divenuto – e resta oggi – famoso tra i subacquei che si fidavano più della meccanica che dell’estetica. L’automatico L888.6 è costruito sull’affidabile movimento ETA 2892, ma rimasterizzato con il sigillo Longines e vanta una riserva di carica di 72 ore.

Oris prosegue il suo impegno per la sostenibilità con l’Aquis Date 41.5 mm, caratterizzato da una cassa realizzata con plastica riciclata proveniente dagli oceani. Il quadrante verde sfumato e la lunetta in ceramica richiamano gli ecosistemi marini, mentre il calibro 733 garantisce affidabilità e precisione. Con una resistenza all’acqua di 300 metri, unisce estetica e performance.