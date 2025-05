Stile Emporio Armani. Magia contemporanea e classe senza tempo

Classe, armonia e allure contemporanea, i segni distintivi che da sempre rendono unico e riconoscibile lo stile di Emporio Armani, per questa stagione si alleano a nuove combinazioni cromatiche e nuovi orizzonti espressivi per dare vita a proposte esclusive, pensate per chi ama il guardaroba urban dal design di tendenza e dallo chic ricercato del brand, ideali da indossare in ogni occasione per aggiungere un tocco di personalità e carattere al look.

La collezione di orologi Emporio Armani per la primavera/estate 2025 si ispira infatti alle proposte ready-to- wear delle passerelle e si declina in modelli da uomo che richiamano l’eleganza Vintage di un tempo rileggendone i codici in un’ottica moderna e in segnatempo femminili davvero sofisticati che completano al meglio ogni outfit regalandogli uno charme sofisticato e discreto.

Ecco allora per lei, nuovi orologi eleganti, raffinati e dalle proporzioni contenute, valorizzati da un design attento e ricco di dettagli. Quelli con cassa rettangolare sono caratterizzati da un quadrante con numeri romani e pavé di punti luce e sono disponibili in due varianti: in bianco avorio oppure argento, con bracciale o cinturino in pelle. Casse di piccole dimensioni anche per i modelli femminili più classici di Emporio Armani. La cassa tonda con quadrante bianco in madreperla ha la lunetta lavorata e le anse leggermente bombate ed è disponibile nella versione in acciaio color argento oppure color oro rosa.

La collezione primavera/estate 2025 dedicata all’uomo, invece, si arricchisce di due nuovi modelli dress che si distinguono per il perfetto equilibrio delle proporzioni e per l’armonia delle forme e delle cromie. Anch’essi, come la loro controparte femminile, si distinguono per le casse di dimensioni contenute, su cui spiccano virili quadranti a raggiera con numeri romani. Due le varianti tra cui scegliere: in acciaio color argento con quadrante verde e cinturino in pelle marrone, oppure in acciaio color oro con quadrante nero e cinturino in pelle bordeaux.

La collezione Emporio Armani primavera/estate 2025 presenta anche Explorer, una gamma di orologi sportivi ad alte prestazioni pensata per chi conduce una vita dinamica e attiva senza per questo rinunciare allo stile. Due i modelli principali, Sea Explorer e World Explorer, entrambi di grande appeal e capaci di alleare, con sapiente equilibrio, affidabilità, precisione e i tratti distintivi del brand. L’orologio subacqueo Emporio Armani Sea Explorer torna in collezione dotato di certificazione ISO 6425 e impermeabilità fino a 20 ATM (200 metri), una novità assoluta per il marchio. Dotato di quadrante Super-LumiNova®, che garantisce la massima visibilità, vetro zaffiro antigraffio, corona a vite e fondello chiuso, è caratterizzato dal movimento automatico e disponibile con cinturini in silicone o bracciali in acciaio.

World Explorer, l’orologio sportivo maschile di Emporio Armani, invece, ora viene proposto in una nuova versione con movimento solare per garantire prestazioni a lungo termine offrendo al tempo stesso la massima innovazione e praticità.