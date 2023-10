Stivali platform: nuova ossessione per la moda autunnale

Mentre diamo, almeno sulla carta, il benvenuto all'autunno cominciamo a pensare al guardaroba che ci accompagnerà in questa nuova stagione appena iniziata. Ebbene, quando pensiamo alla moda per i climi rigidi, pensiamo agli stivali. La pelle manterrà le gambe calde e protette, con o senza collant! Quando scendono le temperature, proprio gli stivali sono le uniche scarpe che vogliamo indossare e sono così versatili che non possono diventare noiosi.

Gli stivali con la “zeppa” slanciano le gambe e regalano comfort

Anche se adoriamo un bel maglione o un cappotto classico, c'è qualcosa di speciale negli stivali, una sorta di coperta di Linus che terremo stretta per tutta la stagione. Si adattano a ogni outfit, idealmente averne uno a gamba alta e un altro fino alla caviglia significa avere la scarpa giusta per ogni outfit, dal tailleur pantalone alla gonna, lunga o corta che sia. Fra i trend che più ameremo c'è sicuramente quello che posiziona sul podio gli stivali patform, caratterizzati come sono da altezza - che slancia la figura-, comodità - mai da sottovalutare- ed eleganza - che non è mai troppa. E se parliamo di stivali platform probabilmente penseremo agli stivali che abbiamo comprato fra il 2010 e il 2011, oppure la memoria ci riporterà alle zeppe glam rock degli anni '70. Carini, nostalgici... Sì, ma nelle nuove proposte moda c'è qualcosa di più...Futuristico!

Cosa caratterizza le nuove “zeppe” autunnali

Le nuove tendenze in fatto di stivali platform rielaborano improbabili suggestioni per modelli assolutamente cool e destinati a entusiasmare fashion addicted e non solo. Dai combat boots, ai tacchi a trapezio, dagli stivali da pioggia alle suole chunky (ovvero il tacco massiccio), le nuove “zeppe” hanno un design iper contemporaneo e iper confortevole. Le suole sono maxi ma anche leggere (aspetto da non sottovalutare). In buona sostanza, non vorremmo mai più toglierle (se non con il caldo proibitivo!).

I modelli che ameremo

Discrezione? No grazie! I nuovi modelli di stivali raccontano una storia differente. Zeppe XL, modelli aderenti alla caviglia e colori vivaci la fanno da padrone e promettono un twist negli outfit a cui difficilmente vorremmo rinunciare. (Provare per credere, letteralmente). Stivali iper aderenti in tonalità sabbia, ma anche verdi, e alti fin poco sopra la caviglia da portare con gonne corte, ma anche lunghe, in lana o trasparenti, ma anche leggins o jeans oversize. Le proposte spaziano dalle zeppe “slim”, meno aggressive delle zeppe a pianta larga, come le Leather Wedge Ankle Boots proposte da & OtherStories a quelle con suola dalla forma ampia e tondeggiante in gomma, estremamente leggera, per una camminata confortevole, e al contempo elegante e versatile come nel caso degli stivaletti biker platform proposti da Max Mara. Silhouette robusta e casual per gli stivali al ginocchio Shark Lock di Givenchy, splendidi con gonne corte e shorts. Stile cyberpunk per la linea MAXXXI con fondo in gomma extralight degli stivali proposti da Casadei sia in versione stivale alto fino al ginocchio con stampa a motivo elefante o in versione stivaletti su maxi fondo carro armato dall’aspetto moderno e rock. Di sicuro effetto, infine, gli stivali Cheope sono realizzati in pelle con una silhouette alta fino al ginocchio in stile tubolare su tacchi a zeppa scultorei di The Attico.