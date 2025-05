Stile Roger Dubuis. Tributo alla storia

di Marina Santin

Per celebrare i 30 anni della sua straordinaria avventura orologiera la Maison Roger Dubuis ha creato Excalibur Monobalancier Biretrograde Calendar, un segnatempo che, proprio come quello del 1996, vanta un esclusivo contatore biretrogrado e, unendo passato e presente, incarna il patrimonio storico della Casa ma con un moderno approccio stilistico ed espressivo. Il sistema biretrogrado è dotato di un complesso meccanismo armonico, composto da camme, rocchetti, nottolini e molle, che consente alle sfere del calendario di avanzare lungo le scale a semicerchio per tornare rapidamente nella posizione iniziale al termine del loro ciclo, ricominciando il percorso daccapo.

Con i suoi 40 mm di spessore, cassa in oro rosa 18 carati con quadrante in madreperla e cinturino in pelle di vitello 3D marrone con chiusura deployante intercambiabile in oro rosa, Excalibur Monobalancier Biretrograde Calendar attinge agli archivi della Maison: le scale, come quelle apparse nel 1996, sono larghe all’esterno e si restringono verso il centro e il quadrante simmetrico vanta scale biretrograde equilibrate lateralmente e un contatore dei piccoli secondi posizionato alle ore 6, perfettamente allineato con il dettaglio impresso alle ore 12 con la scritta ’Biretrograde Calendar’ e il simbolo del Poinçon de Genève, garanzia d’eccellenza.

Al suo interno poi, custodisce il calibro RD840, un movimento automatico che dispone di 60 ore di riserva di carica, la cui massa oscillante reinterpreta quella realizzata per la prima volta nel 1996. Per essere conforme allo standard, ogni componente del calibro RD840 è stato decorato e lucidato a mano, per un aspetto estetico impeccabile. Infine, come ultimo tributo ai cofondatori di Roger Dubuis, su uno degli anelli che si trovano sotto il vetro zaffiro appare una loro frase già riportata sulla massa oscillante di alcuni storici segnatempo della Maison: "C’est une montre actuelle, inspirée mais pas soumise au passé, qui se projette dans un futur qui nous appartient", ovvero, è un orologio attuale, ispirato ma non sottomesso al passato, che si proietta in un futuro che ci appartiene.