Borca di Cadore, frana diventa trappola di fango: case sommerse, chiusa la Statale 51 Alemagna

Roma, 16 giugno 2025 – Incubo maltempo in Cadore. Il rovescio della medaglia di questi giorni segnati, fino a poco fa, da un caldo anomalo per giugno porta eventi atmosferici improvvisi e violenti. Dopo che ieri nell’area del Veneto sono scesi 50 millimetri di pioggia in mezz’ora, a seguito di un forte temporale, una frana caratterizzata da una vasta colata detritica ha colpito in particolare la frazione di Cancia di Borca di Cadore.

Il paesino ha vissuto una notte di angoscia: diverse le case colpite dal fango con alcune persone che sono rimaste intrappolate all'interno: i massi hanno bloccato le porte. "Situazione orribile. Non riusciamo a uscire di casa”, ha lanciato l'allarme una residente di Cancia sui social. A stretto giro l’intervento dei vigili del fuoco che sono entrati in azione per liberare le persone e farle evacuare. Coinvolte alcune auto parcheggiate, saltata la corrente. La frazione, all’ora di pranzo, risultava ancora isolata.

Frana in Cadore, gruppo di abitanti evacuato dalle case

Chiusa in mattinata per motivi di sicurezza la strada statale 51 'Alemagna' che conduce a Cortina d'Ampezzo, la cosiddetta ‘strada olimpica’ e l’arteria principale che conduce alla cittadina sede dei Giochi 2026. Non è chiaro quando sarà riaperta.

Sabato pomeriggio, un'altra precipitazione aveva provocato il crollo di 4 mila metri cubi di roccia dalla Croda Marcorà, a San Vito di Cadore. Tra Vodo di Cadore e Cortina ci sono 10 siti di colate a rischio caduta sulla statale Alemagna, per cui già ieri il presidente della Regione, Luca Zaia, aveva posto la necessità di un monitoraggio costante della situazione.

L'ondata di maltempo ha interessato anche il Bellunese e la zona di Alpago. Smottamenti di piccola entità nel vicino Alto Adige, dove ieri la colonnina di mercurio per il terzo giorno consecutivo a fondovalle ha toccato i 35 gradi. Il servizio meteo della Provincia di Bolzano ha parlato di 'Blitzshow', ovvero 'spettacolo di fulmini' perché sul territorio nella serata di ieri si sono verificati oltre 2.600 fulmini.

Vigili del fuoco intervengono a seguito della grossa frana staccatasi a causa del maltempo a Cancia di Cadore (Ansa)

Zaia firma lo stato di emergenza

Vista la situazione nell’area di Cancia di Cadore, il presidente del Veneto Luca Zaia ha firmato lo stato di emergenza per la frana. La colata di detriti “è una vecchia conoscenza, non stiamo parlando di una novità - ha detto il presidente Zaia - . La situazione in quella zona la conosciamo bene e sappiamo che quel fronte si muove di più quando ci sono fenomeni meteo importanti, nonostante tutti gli interventi che abbiamo fatto e facciamo".

"Sul Cadore - ha aggiunto - ieri notte sono caduti 50 millimetri di pioggia in mezz'ora appena. Questa grande quantità d'acqua ha attivato un movimento franoso a Cancia, nel luogo della tragedia del 2009 in cui persero la vita due persone”. Il governatore ha spiegato che “la colata detritica ha coinvolto un gruppo di abitazioni che sono al momento isolate; i vigili del fuoco e la protezione civile comunale stanno lavorando per rimuovere fango e massi anche dalla Statale Alemagna, rimasta interdetta al traffico. Ora attendiamo che il lavoro di questa prima fase emergenziale possa concludersi, per avviare una ricognizione di dettaglio dei danni provocati dalla frana. Ringrazio tutti coloro - conclude Zaia - che in queste ore sono impegnati nell'affrontare l'ennesima situazione di emergenza che colpisce un territorio ad elevata fragilità".

L’appello di Avs

Appello di Luana Zanella, capogruppo di Avs alla Camera: “Dopo il crollo di 4mila metri cubi di roccia dalla Croda Marcora a San Vito di Cadore, oggi un nuovo distacco ha portato alla chiusura della strada Alemagna per una colata detritica del monte Antelao. Torniamo a chiedere al ministro della Protezione civile Musumeci di intervenire per fermare la pazzia della costruzione dell'impianto di risalita Socrepes in 240 giorni su un terreno franoso”.