Smock dress, l'abito più fresco per l'estate

Ce n'è per tutti i gusti e stili e sicuramente è l'abito più comodo e fresco per l'estate in arrivo: parliamo dello “smock dress”, ovvero, in italiano, l'abito grembiule. Chic e femminile, è rigorosamente leggero, ampio e svasato, con, al massimo, cuciture leggermente arricciate sotto il seno o poco sotto il punto vita, o, se lungo, poco sotto il ginocchio. Di solito è a mezze maniche, ma non mancano le versioni con le bretelle o le maniche a sbuffo. Con o senza tasche. Non va mai stretto da cinture. Non sottolinea le forme e si porta con ironia. E', soprattutto, sinonimo di comfort. Un must per il guardaroba estivo, si presta a molteplici interpretazioni, a seconda dei tessuti, che spaziano dal cotone alla seta, dalla viscosa, al jeans, passando per il pizzo sangallo e i ricami macramè e a seconda delle fantasie e del colore, dal monocromatico al floreale, dall'animalier alle stampe anni '70.

Le molteplici versioni dell'abito “rubato” alle nonne e alle mamme

Certamente l'abito grembiule non è, in prima battuta, sinonimo di sensualità - anche se può diventarlo - ma sicuramente lo è di praticità e comodità. Capo intramontabile, porta con sé la nostalgia di quando lo vedevamo indosso alle nonne più chic e alle mamme. Reinterpretato fuori dai contesti casalinghi, ben si presta a riletture chic e femminili, E' un modello di abito decisamente eclettico. Nelle proposte dei brand di lusso per esempio, troviamo le versioni firmata da Coach, che lo ha presentato sulle passerelle con stampa vichy, maniche a palloncino pettorine ricamate, mentre Etro ne ha proposto un incantevole modello dallo spirito folk-chic in georgette di seta, caratterizzato da una sfumatura cromatica dregradé e decorato da una bordatura Paisley. Non mancano le interpretazioni da parte di brand di fascia medio alta e media. Il brand francese Ba&sh, che non ha mai smesso di proporre questo modello, tanto da farne un suo modello iconico, lo presenta quest'anno sia con stampe ispirate agli anni '70 che con pattern floreali stilizzati, con le maniche ampie e svasate, in cotone con ricamo sulle maniche e sulla pettorina e scollo a V o anche in leggerissima viscosa. Tra le proposte dei marchi del fast fashion, H&M lo propone con fantasia floreale e maniche lunghe a palloncino, ma anche bianco in popeline di cotone con sangallo e laccetti sulla schiena, mentre da Zara ci sono i modelli con volant e applicazione di borchie e bretelle e quelli con cut out sulle spalle. Davvero, l'imbarazzo della scelta.

Gli accessori, dalle scarpe ai gioielli

L'eclettismo dell'abito grembiule fa sì che siano gli accessori a definirne lo spirito. Il gioco di abbinamenti con gli accessori è più che mai variegato e aperto alle interpretazioni più personali. Ben si presta a un'interpretazione sportiva se portato con sneakers e berretto, mentre assume un'aria bohémien se portato con sandali bassi, o stivali in stile cowboy o, ancora, mule e zoccoli, con o senza calzini, e abbinato a maxi collane o orecchini etnici che ne esaltano il mood. Decisamente urban se indossato con giubbotto jeans o chiodo di pelle e sandali in pelle platform. Con i sandali con tacco assume un'aria elegante e si adatta a grandi occasioni e alla sera, mentre acquisisce uno spirito decisamente bon ton con le friulane o le ballerine.