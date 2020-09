New York, 15 settembre 2020 - Importante e prestigioso riconoscimento per Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, che è stato premiato dal Council of Fashion Designers of America come lo stilista più bravo al mondo per le collezioni di moda femminili per l'anno 2020. Con l'International Women's Designer of the Year Piepaolo Piccioli si riconferma uno dei creativi più apprezzati del fashion, orgoglio tutto italiano. Il Council o f Fashion Designer of America è il corrispondente americano della Camera Nazionale della Moda e da due anni è presieduto da Tom Ford che stavolta, per la pandemia dilagante, ha dovuto premiare tutti on line.

"Lontano dalle luci dei riflettori, dalla folla, dai brindisi e dalle feste, accetto questo riconoscimento con immensa gratitudine per la fiducia e la benevolenza dei miei colleghi e amici", ha dichiarato lo stilista in una nota. "Le circostanze inusuali della cerimonia sottolineano l'essenza di questo risultato: impegno quotidiano e amore per la bellezza, in tutte le sue sfaccettature. Vedo questo premio _ continua Pierpaolo Piccioli che il 27 settembre ha deciso di presentare le collezioni uomo e donna per l'estate 2021 alla Milano Fashion Week e stavolta non come sempre a Parigi _ come un promemoria per tutto il lavoro incredibile che ha fatto il mio team, tutto il supporto che ho ricevuto dalla mia famiglia e per l'enorme opportunità che la vita mi ha dato permettendomi di fare ciò che amo come lavoro. Talvolta immagino cosa potrei o vorrei fare se non fossi un fashion designer... alla fine sono esattamente dove vorrei essere. Dunque grazie CFDA e grazie a Tom Ford per ricordarmi quanto sono fortunato".

Nella stessa occasione Tom Ford ha anche premiato Kim Jones come miglior stilista internazionale per le collezioni maschili (lui disegna Dior e da pochi giorni il gruppo LVMH lo ha incaricato anche come direttore creativo di Fendi donna),Gabriela Hearst come designer americana delle collezioni femminili, Kerby Jean Raymond come degigner americano per le collezioni maschili, Telfar Clemens di Telfar come designer americano di accessori, Christopher John Rogers come designer americano emergente.