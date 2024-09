Sfilata estate 2025 di Valentino a Parigi: già solo l’invito è un capolavoro

Parigi, 29 settembre 2024 – Mancano poche ore ormai all’appuntamento più atteso del fashion internazionale: la sfilata per l’estate 2025 di Valentino, a la Porte de Chatillon ore 15, con la ribalta tutta per il direttore creativo Alessandro Michele arrivato alla guida del brand fondato nei primi Sessanta da Valentino Garavani e da Giancarlo Giammetti da pochi mesi, dal 2 aprile scorso Michele è l’“imperatore” nell’atelier di Palazzo Mignanelli a Roma.

Giornalisti arrivati da tutto il mondo e molti personaggi dello star system primo fra tutti Jared Leto, amico da sempre del grande stilista, sono arrivati a Parigi per questo appuntamento che potrebbe segnare una svolta in positivo per la moda internazionale che sta vivendo tempi molto duri.

Il successo che Alessandro Michele ha ottenuto quando era alla guida di Gucci (dove ha portato risultati stratosferici nelle vendite durante i suoi sette anni alla guida della maison nata a Firenze nel 1921 con Guccio Gucci, arrivando nel 2022 a registrare 9,73 miliardi di euro di fatturato) potrebbe ora essere replicato per il brand del mito dell’eleganza che è nel portafoglio di Mayhoola, holding del Fondo Sovrano del Qatar che recentemente ha ceduto il 30% della Valentino al Gruppo Kering, con opzione entro il 2028 di arrivare a possedere il 100%.

A sovrintendere a tutta la riorganizzazione del marchio e alle strategie, compreso l’arrivo di Alessandro Michele, è il Ceo Jacopo Venturini, manager di grande esperienza e capacità.

Dunque l’appuntamento è per oggi alle 15 al 21 di Avenue de la Porte de Chatillon, nel 14° arrondissement, e vedremo il nuovo volto della Valentino disegnata da Michele. L’invito, invidiatissimo e corteggiatissimo, è la copertina di uno spartito con una musica composta ad hoc per l’evento che si intitola “Pavillon des Folies”. Prima di questo fondamentale appuntamento Alessandro Michele in una intervista esclusiva a BOF ha detto tra le altre cose: “Voglio essere come un pavone nello scenario troppo uniforme della moda”.