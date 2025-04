Nuova partnership. Innovazione design e stile in Zona Living

Tonino Lamborghini SPA, il celebre marchio simbolo di eccellenza e lusso senza compromessi, ha annunciato durante la Design Week 2025 una nuova e prestigiosa partnership con ZL S.r.l., azienda toscana di consolidata esperienza nella progettazione e produzione di arredi di alta gamma.

Grazie a questa collaborazione, ZL diventa il partner per la realizzazione degli arredi da interno a marchio Tonino Lamborghini Total Living. Con un forte impegno nella sperimentazione e nell’uso di materiali pregiati, saranno presentate le collezioni esclusive in grado di offrire sistemi di arredo che coniugano eleganza e modernità.

"Il concetto di Total Living mi è molto caro: il design è da sempre nel DNA di ogni mia attività, espressione di carattere e visione – dichiara Tonino Lamborghini –. Con la nuova collezione Total Living, abbiamo creato complementi di arredo in grado di inserirsi in ambienti che raccontino un modo di vivere moderno, dinamico e autentico dell’eccellenza italiana. Ogni dettaglio riflette il nostro Dna: audacia, design, innovazione e cura per la qualità. Le collezioni sono pensate per chi sceglie di vivere con personalità e guardare sempre avanti. Avere al nostro fianco designer d’eccezione come lo Studio Giò Forma e lo Studio RADS Ricardo Antonio, coordinati dalla consulenza creativa di Angela Krieger, rafforza la mia visione cosmopolita e il desiderio di contaminazioni ispirate, per dar vita al mio stile unico e distintivo".