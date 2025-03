Comfort e design. Spherica Plus di Geox vince in leggerezza

Sentire una musica in lontananza e subito volerne scoprire l’origine. Così, indossate le sue sneaker preferite, lei cammina, accelera il passo e, infine, immersa nella melodia, danza libera e leggera, consapevole che ogni suo movimento sarà accompagnato dal comfort delle sue calzature. Lei, è Penélope Cruz, loro, sono le nuove Spherica Plus di Geox, entrambe protagoniste della campagna pubblicitaria primavera-estate 2025 del brand.

L’attrice premio Oscar, come volto ufficiale della Casa da ormai tre stagioni, le sneaker, come novità della Casa. Realizzata a Madrid da Martin Gatti e Christian Hunter, l’advertising esalta il connubio di comfort e design e il concetto di respiro, tratto distintivo del brand e qualità imprescindibile in uno stile di vita dinamico e in sintonia con il benessere personale. È, quindi, il riflesso dei valori del marchio, fedele ai canoni dell’eleganza italiana e capace di soddisfare le esigenze del vivere quotidiano.

"Siamo felici di scrivere un nuovo capitolo della storia del nostro brand, così ben rappresentato da Penélope Cruz, dalla sua bellezza naturale e dalla sua capacità di essere elegante e insieme spontanea – spiega Mario Moretti Polegato, presidente di Geox –. In questa quarta campagna con l’attrice vogliamo rafforzare il nostro posizionamento di brand focalizzato sul comfort e sullo stile concentrandoci sull’innovazione portata da Spherica Plus, la nostra sneaker più amata". Spherica Plus è l’evoluzione di Spherica, l’iconico modello lanciato nel 2021 e, da allora, fra quelli di maggior successo. Nata dal genio e dell’expertise del GX Lab, il laboratorio in-house del brand, affianca agli atout di comfort e benessere di sempre un plus che trascende l’atto del camminare per soddisfare le esigenze dello stile di vita moderno e i desideri di chi le indossa.

"Quando abbiamo progettato l’evoluzione della nostra iconica sneaker Spherica creando il modello Plus – afferma Polegato – ci siano prefissi di raggiungere degli obiettivi precisi. Spherica Plus è la sintesi perfetta di creatività e sviluppo tecnologico, di comfort che va oltre il movimento ed è ideale per tutti". Tre infatti, le sue caratteristiche uniche. La tecnologia Zero Shock System, che permette di assorbire l’impatto a ogni passo e assicura alla camminata leggerezza ed equilibrio grazie a una suola composta da due strati di EVA a densità differenziata, entrambi nteramente occupati da elementi sferici amm izzanti. Il Geox Breathing System, il più famoso brevetto Geox, che impermeabilizza la suola e offre una traspirabilità ineguagliabile mantenendo il piede fresco e asciutto in ogni condizione di utilizzo.

E il Fast In System, la principale novità 2025, autentico passo avanti verso il comfort totale, dedicato a chi non ha tempo di allacciarsi le scarpe. Alleando un supporto esterno sagomato, una morbida imbottitura e lacci elastici garantisce un fit istantaneo con un solo gesto. Morbida, leggera e flessibile grazie anche alla tomaia in tessuto tecnico, Spherica Plus è disponibile nei classici total white o total black per uomo e per donna. Con suola bianca a contrasto, la versione femminile sfoggia dettagli in nero, azzurro, dorato o corallo, mentre quella maschile in verde militare, navy, avio, sabbia o grigio.

"Geox sta continuando il proprio percorso verso la costante innovazione – dichiara Polegato – e Spherica Plus ne è l’esempio concreto: una calzatura leggera e flessibile che dona una camminata ammortizzata e che, soprattutto, è facilmente indossabile con il nostro Fast In System. É l’ultima creazione nata nei nostri GX-LAB dove benessere ed eleganza convivono in perfetta armonia ridefinendo l’essenza della calzatura funzionale, elegante e di stile contemporaneo". Nel GX Lab infatti, che segue la stessa linea di pensiero “out of the box” che è alle origini della storia di Geox, un team di esperti crea i brevetti che hanno portato la Casa alla fama mondiale e valuta i benefici oggettivi che ne derivano. Il tutto, mettendo al primo posto la ricerca. "Per il futuro ci sarà il progetto di esplorare modelli sostenibili", annuncia infatti, Polegato.