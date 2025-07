Manzoni 24. Fiori di seta e luce. L’eleganza profuma di leggerezza

Una carezza sottile, un sussurro di seta sulla pelle. La collezione Primavera-Estate 2025 firmata Manzoni 24 nasce da un’idea tanto semplice quanto poetica: la leggerezza. Una leggerezza non solo materiale, ma visiva, sensoriale, emozionale. Come i petali di un fiore che danzano nell’aria, ogni capo della collezione sembra voler raccontare un’estetica fatta di delicatezza, armonia e grazia.

A guidare l’intero progetto creativo, una palette di colori pensata per evocare la stagione più luminosa con una sofisticata dolcezza: rosa, orange, sabbia, dhalia, eucalyptus, mint. Tonalità soft, eleganti, mai invadenti, che si intrecciano in una danza cromatica capace di infondere calma e bellezza. Le stampe floreali e bicolore, così come lo jacquard tridimensionale, disegnano un paesaggio tessile che fonde natura e stile in modo equilibrato e moderno.

Il cuore della collezione è affidato al twill di seta, tessuto nobile e fluido, protagonista di abiti chemisier, canotte leggere, pantaloni dalle linee morbide. Capispalla impalpabili, outfit da giorno che si trasformano in eleganti soluzioni da sera. Un guardaroba pensato per accompagnare i movimenti del corpo con naturalezza e classe. Ogni capo è una dichiarazione di stile sobrio e raffinato, capace di coniugare il comfort più autentico con un’eleganza senza tempo. La collezione estiva è, in fondo, un tributo alla tradizione manifatturiera italiana, quella che Manzoni 24 custodisce e rinnova da oltre settant’anni.

Fondata a Milano negli anni Cinquanta, l’azienda ha sempre fatto del savoir faire artigianale il proprio tratto distintivo, intrecciando know-how e contemporaneità in una visione stilistica coerente, essenziale, sofisticata. L’approccio al design è quello del silent luxury, il lusso silenzioso che non ha bisogno di gridare per farsi notare. Una filosofia fatta di scelte consapevoli. Tessuti di altissima qualità, provenienti esclusivamente dalle più prestigiose tessiture italiane. Tagli puliti, linee armoniose, una costante ricerca dell’equilibrio tra forma e funzione. Ogni dettaglio parla di cura, misura e bellezza.

Manzoni 24 continua così a distinguersi nel panorama della moda italiana, fedele a una visione colta e raffinata, che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. La collezione PE 25 è un invito a riscoprire il piacere di vestirsi con leggerezza – dentro e fuori – e a lasciarsi avvolgere da quella morbida poesia che solo la seta e la mano sapiente di chi la lavora sanno offrire.