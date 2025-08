Trame della memoria. Viaggio nei costumi del popolo di Calabria

Ventisette opere, precisamente grafiche su cartoncino bristol, che rappresentano altrettanti costumi popolani della Calabria e abbracciano una tradizione antica, che va dalla fine dell’Ottocento a qualche decennio fa. A raccontarla, utilizzando la voce narrante dell’arte, è Carmela Carelli, designer nel settore dell’alta moda, che tra il 2020 e il ‘21, dunque in piena pandemia, ha messo insieme le tessere di una regione vivissima e sanguigna che merita di essere conosciuta oltre i suoi confini. In parte è già successo, perché questi splendide ’finestre’ della tradizione calabrese sono già state ospitate all’interno di alcune mostre, in Calabria e a Roma. Ma per Carelli c’è soprattutto un luogo che merita di ospitarle, ed è la ’sua’ Emilia-Romagna, dove vive da tanti anni, insegnando modellistica in una scuola di Bologna.

Ed è proprio alla sua seconda casa che Carelli si rivolge. "Mi piacerebbe organizzare una mostra che racconti l’Italia delle mani, dei gesti e delle stoffe – dice –. In un’epoca in cui la velocità ci allontana dalle radici, un progetto artistico ci invita a rallentare e guardare indietro al costume, alla tradizione, all’identità di una regione, la Calabria", aggiunge rivolgendosi soprattutto alle fondazioni culturali e filantropiche. "L’obiettivo non è solo esporre, ma creare un ponte tra passato e futuro, artigianato e innovazione, bellezza e consapevolezza attraverso il costume popolano che meglio rappresenta questa terra", ribadisce.

Nello specifico, le opere offrono uno spaccato dei costumi cosentini, catanzaresi e reggini, e in particolare del mondo contadino e artigiano, in un tempo in cui il velluto era l’abito della festa e il panno l’antenato del cappotto. Un patrimonio da salvare e valorizzare. "Forse è tempo di ricucire il legame con ciò che siamo stati - conclude Carelli - . Questa mostra vuole essere ago e filo. Chi vorrà offrirle la tela?".