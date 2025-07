Makecampus. Dove il talento diventa un mestiere

In un’epoca in cui la moda richiede competenze sempre più trasversali, visione progettuale e capacità di tradurre la creatività in soluzioni concrete, Makecampus si propone come una risposta ambiziosa e necessaria. Nata per iniziativa della Fondazione Antonio Lombardi Onlus, con il sostegno della holding Magister Group Spa, Makecampus, situato a Cetona, in provincia di Siena, è più di una scuola: è un vero e proprio incubatore di talenti, pensato per formare i protagonisti del futuro fashion system.

L’accademia offre 14 borse di studio a giovani studenti selezionati per talento e motivazione, dando accesso a un programma intensivo di nove mesi che mira a costruire figure professionali pronte per affrontare il mondo del lavoro. Non un semplice corso, ma un percorso formativo di alto livello, assimilabile a un master, completamente gratuito, focalizzato su progettazione e sviluppo prodotto, con un approccio orientato al “fare” e al problem solving creativo.

A rendere Makecampus unica nel panorama italiano è la sua rete: docenti provenienti da istituzioni di eccellenza come l’Università Bocconi, La Sapienza, la Cattolica di Milano e la 24 Ore Business School, insieme a manager e professionisti del settore che portano in aula un patrimonio concreto di competenze. Il dialogo continuo con le aziende permette di costruire un programma cucito su misura delle esigenze reali del settore moda, con un focus particolare sulle competenze oggi più richieste e più difficili da reperire.

Il campus si configura come un ponte tra formazione e industria: i partecipanti imparano a gestire ogni fase dello sviluppo di un prodotto, dal concept creativo alla modellistica, dallo studio di tessuti e materiali alla grafica 2D e 3D. Tra le figure professionali in uscita: product manager, designer tessile e maglieria, modellisti, buyer, responsabili di confezione, ma anche profili più innovativi come il ricercatore di materiali e lo sviluppatore 3D.

La forza di Makecampus è anche quella di essere una piattaforma dinamica, capace di attivare veri e propri laboratori di ricerca per conto delle aziende partner, coinvolgendo gli studenti in progetti concreti sotto la guida di esperti del settore. Una formula win-win che forma e allo stesso tempo innova, creando valore reale per l’intero comparto moda. L’obiettivo non è solo quello di trasmettere competenze tecniche, ma anche di stimolare lo spirito critico, la curiosità e la capacità di visione strategica, affinché ogni studente diventi non solo un professionista, ma un vero portatore di innovazione. Perché oggi, più che mai, la moda ha bisogno di teste pensanti, di sguardi nuovi e di mani capaci di costruire il domani.

In un momento in cui il talento ha bisogno di spazio e visione, Makecampus non si limita a offrire formazione, ma costruisce futuro.