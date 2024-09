La collezione Roger Vivier per l’estate 2025. ll lusso brilla su giardini incantati

Parigi, 27 settembre 2024 – Il sole brilla sull’invito al “Jardin à la Vivier” che il direttore creativo della maison di scarpe e borse e bijoux del Gruppo Della Valle, Gherardo Felloni, ha voluto inviare per raccontare la collezione per l’estate 2025 ammirata ieri da stampa e buyer nei saloni settecenteschi dell’hotel particulier de la Rochefoucauld-Dudeauville, sede dell’Ambasciata d’Italia a Parigi in rue de Varenne.

Un ambiente dorato, sontuoso, storico e pariginissimo dove trionfa la manifattura italiana del brand di calzature comprato da Diego e Andrea Della Valle nel 2015 e oggi uno dei marchi del lusso più interessanti e preziosi al mondo che ha sviluppato molti altri accessori oltre alle scarpe.

“Sono un appassionato della Natura, dei giardini e degli orti – racconta Gherardo Felloni – per me questi sono argomenti cruciali e in questi saloni neoclassici ancora di più mi affascinano i fiori che ho trasportato nella collezione Roger Vivier per la prossima estate. Lo stesso amore lo aveva il Maestro Vivier e lo si vede bene nei nostri archivi. Ed ecco i molti cappelli di paglia, i gilet di rafia fatti a mano, le decolletè Belle Vivier nei colori della primavera e la nuova borsa Belle Vivier a forma di bauletto leggero e disinvolto. Tutti oggetti che ricamano la voglia di stare all’aria aperta”.

Nel Pavillon Théâtral della nostra Ambasciata mirtilli, baccelli e fragole diventano delicate parures nelle mani sapienti di un artigiano maître joailler. Petali che ricordano la broderie anglaise sono sparsi in 3D su sandali intrecciati e sulle décolleté I Love Vivier, o tagliati al laser sulle ballerine mary jane. La scarpa Marlene, creata da Roger Vivier nel 1955 e apprezzata da Marlene Dietrich, ora viene proposta in due nuove forme oltre all’originale creazione con il tacco alto: come mule decorata e sandalo sportivo.

Grazie a un tacco semisferico più largo in un caso e a una suola in gomma decorata nell’altro, queste nuove creazioni diventano agili e vivaci. La ricerca della leggerezza, culmina con l’introduzione della Viv’ Up, una sneaker che sfida la gravità. Realizzata in nappa d’agnello imbottita nei colori rosa pallido, giallo e malva, questa scarpa ridefinisce la morbidezza grazie a una suola dal maxi spessore. Infine, nell’Allée d’Or, l’arte dell’artigianato che dimostra dal vivo la sua arte manufatturiera raggiunge nuove vette con la Jewel Bag.

La Jewel Bag

Perfetta combinazione di cesteria e maroquinerie, questo modello richiede il savoir faire di un maître sellier per il cuoio, di un maître joailler per la fibbia e il manico, e di un esperto tessitore per il vimini. Lungo le palme dorate, i sandali intrecciati disegnatibda Gherardo Felloni rendono omaggio ai sandali maschera di Monsieur Vivier. Questi modelli d’archivio, creati nel 1967, erano ispirati alla collezione di sculture del fondatorebed erano decorati con teste di animali come il leone o con soli sorridenti.