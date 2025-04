Il Centergross guarda avanti: "Bologna al top"

Centergross guarda avanti e punta all’internazionalizzazione e a rendere Bologna la nuova destinazione della moda. Ad affermarlo, presentando il piano strategico 2025 e la seconda edizione del Bologna Fashion Festival, il presidente Piero Scandellari. "Consolidare la presenza delle nostre aziende nei mercati emergenti e attrarre nuovi operatori e visitatori verso il territorio bolognese – spiega – significa rafforzare il ruolo di Bologna come hub internazionale della moda e creare nuove opportunità in vista del Bologna Fashion Festival 2025, che rappresenta un passo fondamentale nella costruzione di una visibilità globale di Bologna come capitale della moda".

L’Action Plan 2025, punta a rinforzare il ruolo di Centergross come hub internazionale del fashion e come polo strategico per servizi, logistica e meccanica, strettamente connessi alla produttività del territorio bolognese. La principale novità sono le missioni internazionali in occasione di fiere ed eventi di rilievo con il supporto delle istituzioni (Regione Emilia-Romagna, ICE, ITA, MIMIT e Ambasciate). La prima si è già svolta in Kazakistan, alla Central Asian Fashion (CAF) di Almaty, una delle più prestigiose fiere del fashion business in Asia Centrale. Qui, ha debuttato Summer in Italy, la sfilata delle collezioni primavera- estate, ora diventata un evento itinerante.

Cinque brand di punta – Souvenir, Efi D’Angiò, Gil Santucci, Sophia Curvy e Maxfort – hanno presentato le loro collezioni all’interno di un’isola espositiva dedicata a Centergross e con due sfilate e hanno incontrato buyer e operatori internazionali, in particolare dell’area caucasica, che hanno mostrato grande interesse. Le prossime tappe, grazie a progetti sostenuti da bandi della Regione Emilia-Romagna, saranno a Dubai, dall’8 al 12 maggio, per la VFW Vie Fashion Week World Trade Center e, dopo l’estate, in Giappone, con la partecipazione a diverse iniziative durante l’Expo di Osaka/Tokyo.

Evento di spicco del piano 2025, il Bologna Fashion Festival (BFF), tre giorni di appuntamenti, sfilate, installazioni e contaminazioni tra arte, cultura e creatività per ribadire il ruolo centrale di Bologna nell’universo della moda. Anche per questa seconda edizione, che si svolgerà dall’11 al 13 settembre, è stata rivolta a tutta la città una Call for Proposal, che invita a proporre contenuti originali da inserire nel palinsesto ufficiale così che ogni realtà possa raccontare il proprio modo di vivere e interpretare la moda come linguaggio culturale e forza economica.

"Il Bologna Fashion Festival è molto più di un evento: è una piattaforma culturale e creativa, un’esperienza emozionale e un’opportunità economica per l’intero territorio – afferma Roberto Corbelli, direttore artistico del BFF – Vogliamo che ogni persona che partecipa viva qualcosa di autentico, unico e trasformativo".

Bologna diventerà così, una passerella diffusa, verrà trasmessa in diretta la sfilata Winter Melody e ci saranno itinerari esperienziali tra boutique, atelier, gallerie d’arte e luoghi iconici, nonché talk, performance e temporary exhibition.