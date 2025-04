OVS e Les Copains. Missione rilancio tra classe e versatilità

Mini pull che rivoluzionano il mondo del knitwear, pantaloni a zampa d’elefante icona degli anni ’70, blazer classico-sportivi per le donne in carriera degli anni ‘80… Dalla fine degli anni ’50, Les Copains ha accompagnato generazioni di donne. Fino al 2022 quando sull’universo della griffe cala definitivamente il sipario. Forte della sua eredità, LesCopains inizia ora la sua rinascita con OVS, a due anni dall’acquisizione del marchio da parte del gruppo italiano.

"Les Copains è stato un marchio di riferimento del made in Italy – sottolinea Stefano Beraldo, amministratore delegato di OVS –. Ha vestito generazioni di donne con un gusto raffinato e sempre attuale, in sintonia con le tendenze del momento. Il nostro obiettivo è rispettarne lo spirito, non tanto attraverso una rivisitazione, ma reinterpretandolo in chiave contemporanea, in linea con l’attuale evoluzione della moda"".

Les Copains, già presente in 500 store, va ad arricchire la già ampia offerta dedicata al pubblico femminile di OVS con un guardaroba raffinato e di classe ma di grande attualità, che si declina in outfit che mettono in primo piano qualità dei materiali, versatilità, portabilità e un prezzo accessibile. Il tutto senza dimenticare le più attuali tendenze della moda e le esigenze della donna di oggi. Perfetta interprete di questa sua vocazione, la collezione primavera-estate 2025, che vede protagonisti capi essenziali e intercambiabili, adatti a tutte le donne, senza limiti di età o preferenze di stile. Abiti dall’allure più classica e tradizionale si alternano a pezzi più casual e moderni per offrire un’interpretazione del fashion che allea femminilità, eleganza, vivacità e freschezza.

Ecco allora look d’ispirazione vintage affiancarsi a capi boho-chic e casual, e ricami e trine dal sapore d’altri tempi impreziosire i tessuti naturali, per valorizzare con un insolito contrasto, le righe, leitmotiv della collezione. Sono loro - ora regimental, ora sottili, come quelle tratteggiate sui denim, ora di dimensioni decisamente maxi e oversize - a enfatizzarne l’anima versatile. Ulteriore atout, la tavolozza dei colori, che privilegia cromie delicate, pacate e femminili, perfette da alternare e mixare in totale libertà. Le sfumature neutre - crema, vaniglia, bianchi caldi - duettano con le nuance della stagione e delle spezie, mentre il bianco puro si sposa con le tonalità intense dei blu e degli azzurri vivaci per rievocare un’attitude provenzale e un gusto francese, riletto con maglie marinière e ampie gonne in sangallo.

Menzione speciale per i materiali: lini, cotoni, ramiè e l’iconico ’real suede’, che firma gli accessori - mary jane e borse ricche di frange - e la giacca destrutturata, indossata con bluse ricamate e denim flare dai lavaggi row per un look vintage di ispirazione bohemienne. A dare voce alla collezione, la campagnapubblicitaria, realizzata da Scott Schuman (alias The Sartorialist) e perfetto riflesso dell’anima e della filosofia di Les Copains. Ambientata a Milano, attraverso una serie di scatti caratterizzati dall’inconfondibile street style che ha reso famoso il fotografo, racconta la giornata di tre donne, immortalandone momenti di vita quotidiana.