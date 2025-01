Melania Trump, il look scelto per il giuramento: svolta chic e di rigore

Roma, 20 gennaio 2025 – Elegante e misteriosa, lo sguardo come nascosto sotto la falda del cappello, lo chignon che raccoglie i capelli e la luce degli orecchini di brillanti, le belle gambe sulle decolletè, le mani dentro ai guanti neri, il completo cappotto e gonna blu navy rigoroso con la camicia avorio che le incornicia il collo e la protegge dal freddo. Viso di porcellana e labbra con rossetto rosa chiaro, madreperlato.

E’ una Melania Trump tutta nuova quella che ha catalizzato l’attenzione dei media per l’insediamento del marito Donald Trump come 47° Presidente degli Stati Uniti a Washington. Non più delicata come per l’insediamento del 2017 in celeste pastello ma più chic e severa, meno bambolina bella, con quel rigore che si confà a una first lady e poi al secondo mandato anche lei. Cinquantacinque splendidi anni e un’allure intatta, quella della ex modella sempre più consapevole del ruolo internazionale importante che ricopre.

Così per questo secondo debutto come “regina” della Casa Bianca Melania ha scelto uno stilista americano e non notissimo, per sottolineare la voglia di nuovo e di forte che c’è nel Paese: il suo completo blu infatti è firmato dalla stilista Adam Lippes, 53 anni, nato a Buffalo, solidi studi in psicologia e in architettura prima di diventare stilista muovendo i primi passi alla fine degli anni Novanta da Polo Ralph Lauren e poi nell’atelier di Oscar de la Renta, come primo assistente. Per molti anni giovane nome alla fashion week di New York e ora incoronato da MrsTrump in diretta galattica mondiale. Non più marchi stranieri come la sera della vittoria in austero tailleur Dior ma una scelta made in USA come si confà al piglio nazionalista del marito Donald e poi un marchio da promuovere a simbolo di una riscossa attesa e promessa.

Nel look di Melania spicca il cappello anch’esso blu con nastro avorio di Eric Javits, che in questi giorni su vari siti mette in vendita le sue creazioni con forti sconti come fa anche lo stesso design del completo di Melania che arriva a proporre le sue ultime mises a meno cinquanta per cento. Insomma tutto sommato un inno ad una moda più “democratica” e meno urlata, lussuosa nella sostanza e nello stile più che nella fama della griffe.

Non si sono discostati dalla tradizione di un colosso americano come Ralph Lauren il presidente uscente Joe Biden con la moglie Jill in un blu elettrico bello evidente.

Joe e Jill Biden accolgono Donald e Melania Trump (Ansa)

Tutta zippata col tailleur minimal la vice di Biden e sconfitta alle elezioni Kamala Harris.

Da sx Usha Vance, Douglas Emhoff, Kamala Harris e JD Vance

Elegantissimo infine il presidente Trump in un completo di pura sartoria (sarebbe splendido se fosse made in Italy) finalmente ben distante dai suoi soliti look un po’ troppo over e lunghi, con cravatta a microdisegni in blu chiaro. E alle ortiche le pessime cravatte rosse!