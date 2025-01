Lauren Sànchez, look audace all’insediamento di Trump: l’abito di lady Amazon scatena le polemiche

Roma, 20 gennaio 2024 – Lady Amazon ha deciso di non passare inosservata alla cerimonia di insediamento di Donald Trump: Lauren Sànchez, fidanzata del fondatore di Amazon Jeff Bezos, si è presentata con un audace outfit, composto da un completo giacca-pantalone bianco, che lasciava intravedere un corsetto di pizzo, alla rotonda di Capitol Hill, dove si è tenuto il giuramento del nuovo presidente degli Stati Uniti.

Lauren Sanchez con il futuro marito Jeff Bezos, fondatore di Amazon

Sànchez ha partecipato alla cerimonia ufficiale di giuramento al fianco del futuro marito, invitato insieme ad altri dirigenti di grandi aziende tech come Mark Zuckerberg e Elon Musk. L’abbigliamento della giornalista ha attirato subito l’attenzione (e i commenti) di diversi utenti online, molti dei quali hanno criticato l’outfit per non essere adatto a un evento solenne. C’è chi ha scritto su X che era “vestita in modo incredibilmente inappropriato”, chi si è chiesto se si fosse dimenticata una parte del vestito, ma anche chi si è spinto oltre, con appellativi ben poco eleganti rivolti alla donna, riferiti anche all'inizio della sua relazione con Bezos.

Chi è Lauren Sànchez

Nata il 19 dicembre 1969, Lauren Sànchez ha costruito una brillante carriera nel giornalismo statunitense, distinguendosi come inviata e anchorwoman. I suoi esordi televisivi risalgono al ruolo di assistente al desk presso la KCOP-TV a Los Angeles. Successivamente, ha lavorato per KTVK-TV a Phoenix, per poi unirsi al team dello show Extra come reporter. Il vero riconoscimento professionale è arrivato con il passaggio a Fox Sports Net, dove, come inviata per la trasmissione Going Deep, ha ottenuto una nomination agli Emmy. La consacrazione definitiva è giunta con la conduzione di Good Day LA su Fox, programma che ha guidato dal 2011 al 2017, diventando uno dei volti più noti della rete. Nel suo curriculum, oltre a brevi apparizioni in film celebri come Fight Club e The Day After Tomorrow, in cui ha interpretato il ruolo di un'inviata, Lauren Sánchez vanta anche la conduzione della prima edizione del noto show So You Think You Can Dance?

Prima di conoscere Jeff Bezos, Sànchez è stata sposata prima con il giocatore di football Tony Gonzales, da cui ha avuto il figlio maggiore Nikko nel 2001, e con l’agente hollywoodiano Patrick Whiteshell, padre di Evan ed Ella, nati nel 2006 e 2008.

La relazione con Jeff Bezos

Jeff Bezos e Lauren Sànchez si conoscono nel 2016, quando sono entrambi sposati, ma intrecciano comunque una relazione extraconiugale che viene alla luce nel 2019 a causa di un servizio di National Enquirer, che pubblica una serie di messaggi compromettenti, ai quali seguiranno alcuni scatti inequivocabili sulle testate scandalistiche. A questo punto i due decidono di uscire allo scoperto e decidono di fare la loro prima uscita pubblica insieme in occasione di un match di tennis a Wimbledon, sempre nel 2019. Nel maggio del 2023 l’imprenditore ha chiesto la mano di Sànchez, ma al momento non si sa ancora la data del matrimonio.