Joe Biden, il selfie abbracciato alla moglie Jill prima di lasciare la Casa Bianca

Roma, 20 gennaio 2025 – Ultimo selfie alla Casa Bianca per Joe Biden e la moglie Jill. Il presidente uscente degli Stati Uniti e l’ormai ex first lady si sono scattati un’ultima foto sotto il colonnato prima di lasciare l'edificio su un elicottero prima di abbandonare quella che è stata la sua abitazione negli ultimi 4 anni e dirigersi alla volta della Rotonda del Campidoglio, dove, alle 18 (ora italiana), Donald Trump presterà giuramento come 47esimo Presidente degli Stati Uniti d’America

Joe Biden e la moglie Jill, l'ultimo selfie alla Casa Bianca, postato su X

"One more selfie for the road. We love you, America” (“Un altro selfie per la strada. Ti amiamo, America”), ha scritto Biden in un messaggio a commento del selfie postato su X. In meno di un paio di ore l’immagine ha ricevuto oltre 3,9 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti.