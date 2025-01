Donald Trump, chi sono gli amici italiani del presidente Usa. “Quella foto sul divano e l’inizio della storia d’amore con Melania”

Washington, 21 gennaio 2025 - Ma chi sono gli amici italiani di Donald Trump, da ieri tornato alla Casa Bianca come 47esimo presidente degli Stati Uniti? E quali sono le origini della famiglia del tycoon?

Il vicino di casa italo-americano

George Guido Lombardi, 75 anni, imprenditore italo-americano immigrato negli USA negli anni 70, è diventato noto al grande pubblico dalle scorse elezioni. Dal 2017 sulla stampa Lombardi - nato a Roma ma studente ad Asti, che nel 2017 gli ha consegnato le chiavi della città - viene raccontato come “il vicino di casa e l’amico del tycoon”.

Ha un appartamento tre piani sotto il presidente nella Trump Tower, la stessa dalla quale Donald, nel giugno 2015, annunciò la sua prima candidatura. Luogo simbolico per il magnate. Lui stesso nei suoi libri ricostruisce la storia di quel monumento che ha voluto a tutti i costi, l’ha inaugurato nel 1983. Scrive The Donald ne Il tocco di Mida: “Mi recai di persona nella cava in Italia per trovare le lastre giuste di breccia pernice, un marmo raro e bellissimo ma molto irregolare. Segnai con il nastro adesivo nero le lastre che a mio avviso erano le migliori. Il resto sarebbe stato venduto a qualcun altro”. Lombardi ha anche una seconda residenza in Florida, dove racconta di trascorrere molti mesi all’anno, frequentando anche la tenuta del presidente, a Mar-a-lago.

Quella foto galeotta sul divano

Paolo Zampolli, imprenditore milanese e ambasciatore Onu della Repubblica Dominica, paradiso delle Piccole Antille, per tutti invece è l’amico che presentò a Trump Melania, allora modella agli esordi, era il 1998, era la settimana della moda di New York, l’incontro fatale avvenne al Kit Kat Club di Times Square.

Zampolli nel raccontare ai quotidiani e ai tabloid quell’incontro fatale ha sempre mostrato la foto scattata da lui stesso in una sera del 1998 nella sua residenza newyorkese a Gramercy Park. Sul divano Donald Trump abbraccia Melania. Lui aveva 52 anni, la futura (terza) moglie 28. Il matrimonio sarà celebrato nel 1995. L’anno dopo la nascita di Barron quando Melania, di origine slovena, ottiene la cittadinanza americana.

Le origini tedesche

Per la cronaca: anche gli avi di The Donald erano immigrati. La famiglia infatti è originaria della Germania. Friedrich, nonno del presidente Usa, emigrò da Kallstadt nel 1885, a 16 anni, senza aver svolto il servizio militare. Per questo quando tornò nel paese gli fu negato il permesso di rimanervi. E così si imbarcò di nuovo per l’America. Mentre la mamma del presidente, MaryAnne MacLeod, era di origini scozzesi.