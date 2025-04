Binomio tra eleganza e sport. Emporio Armani veste gli Internazionali BNL d’Italia

EA7 Emporio Armani sarà Official Outfitter degli Internazionali BNL d’Italia, uno dei più importanti tornei in campo maschile e femminile, parte del circuito ATP Tour Masters 1000 e del circuito WTA 1000, che si terrà al Foro Italico a Roma dal 29 aprile al 18 maggio. EA7 Emporio Armani fornirà l’abbigliamento tecnico di staff organizzativo, raccattapalle e volontari.

Le divise riportano i loghi EA7 e IBI e sono realizzate nell’elegante e identificativo blu Armani per lo staff, cameramen e volontari e in una dinamica e fresca sfumatura di verde petrolio e verde acqua per i raccattapalle. La fornitura comprende capi studiati per offrire leggerezza, traspirabilità e massima libertà di movimento: t-shirt, polo, pantaloni e pantaloncini, felpe, giacche impermeabili, sneakers con tecnologia Crusher, e una serie di accessori, tra cui cinture, polsini, calze e cappellini.

Il marchio, già presente lo scorso anno all’interno del fan village del Foro Italico con un pop up personalizzato, torna con uno spazio appositamente pensato per presentare una selezione di capi e accessori disponibile per la vendita. EA7 Emporio Armani si conferma protagonista di grandi eventi internazionali con un’ampia squadra di testimonial, campioni e giovani talenti del tennis, tra cui: Marcelo Arevalo, Mate Pavic, Elisabetta Cocciaretto, Veronika Kudermetova, Lucia Bronzetti, Carla Giambelli, Simone Bolelli, Andrea Vavassori, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Hamad Medjedovic, Alexander Bublik, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini.

EA7 nasce nel 2004 come declinazione sportiva di Emporio Armani, espressione dei valori in cui Giorgio Armani crede. La linea, che fonde ricerca, innovazione e stile, ha sviluppato negli anni una forte identità e propone oggi un abbigliamento tecnico e leisure rivolto ai professionisti e agli appassionati dello sport.