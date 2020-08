Capri, 30 agosto 2020 - Andrea Bocelli e Rita Ora per l'Unicef, all'evento organizzato da LuisaViaRoma e dal suo ceo Andrea Panconesi in sostegno dei bambini più sfortunati, e per l'emergenza Covid 19. La scena magnifica a Capri, nella Certosa di San Giacomo, in una serata d'estate e d'incanto, per il terzo evento di beneficenza in favore di Unicef per il famoso e-commerce fiorentino e globalissimo di moda&beauty. Non troppi e molto selezionati, anche per motivi di sicurezza gli ospiti accolti prima al cocktail, poi alla cena di gala e infine all'asta. Celebrità internazionali, filantropi ed altri noti ospiti provenienti da tutto il mondo hanno partecipato all’evento e hanno aiutato a raccogliere oltre 1 milione di euro per sostenere la missione di Unicef. I fondi raccolti saranno impiegati per fornire materiali sanitari e formare le comunità e gli operatori sanitari per la prevenzione e la cura del Covid-19.

L’evento, ospitato da Andrea Panconesi, ceo di LuisaViaRoma, da Paolo Rozera, Direttore Generale di Unicef Italia e da Tommaso Chiabra, Fundraising Chairman Unicef Italia, ha visto la partecipazione di performers come il gruppo Clean Bandit, e poi la pop star Rita Ora tutta vestita da Ralph & Russo e ancora Andrea Bocelli con la moglie Veronica in un abito da sera di chiffon maculato firmato Ermanno Scervino. Tanti gli ospiti come Alessandra Mastronardi (GoodWill Ambassador Unicef Italia), Natasha Poly, Nathalie Emmanuel, Tina Kunakey, Cindy Bruna, Ezra Miller, Suki Waterhouse, Lorenzo Serafini, Lena Perminova, Hana Cross, Iris Law, Jordan Barrett, Sofia Resing, Valentina Sampaio, Ross McCall, Federico Cesari, Sophia Roe, Chiara Scelsi, Dark Wayne Santana, Stefanie Giesinger, Marcus Butler, Leonie Hanne, Jaime Xie, Cheyenne Maya Carty, Bojana Krsmanovic, Giulia Maenza, Xiayan Guo, Maya Carthy, Ludovica Frasca, Josefine Henning Jensen, Belen Hostalet, Mathilde Gohler, Clara Soccini, Eli Mizrahi. L' asta dal vivo ha incluso lotti eccezionali come gli Orecchini di Smeraldi Ortea, 4.7 carati di smeraldi e 3.57 carati di diamanti, un Happy Hearts set di gioielli Chopard in oro bianco con madreperla rosa e diamanti, capolavori come Tête de chèvre de profil di Pablo Picasso, piatto in ceramica e terracotta, L’adorateur du Soleil di Joan Mirò, Passion and Harmony di Vasily Klyukin, una scultura geometrica in rilievo, parte delle Crypto Serie dell’Artista, una serigrafia in polvere di diamante di Marilyn Monroe del leggendario Mr. Brainwash, e Temptress, una stampa della fotografa Ellen von Unwerth con soggetto la Top Model Naomi Campbell. Poi sono state offerte esperienze uniche come un viaggio avventura di 10 giorni in Tibet con l’esploratore Johan Ernst Nilson, la possibilità di creare un esclusivo Tourbillon Skeleton watch con il maestro Franc Vila a Ginevra, un soggiorno unico in una splendida villa ospiti di 100% Capri e un personale Champagne Vintage con Hatt et Söner. Non basta: battuto anche il pianoforte utilizzato da Andrea Bocelli durante la sua performance.

Durante la serata, Andrea Panconesi, ceo di LuisaViaRoma, ha ricevuto il primo Unicef Philantropy Award 2020, un riconoscimento speciale da parte di Unicef Italia per ringraziarlo del suo inestimabile supporto al Fondo delle Nazione Unite per l'Infanzia durante gli anni.“Vorremmo ringraziare tutti gli amici e ospiti che hanno partecipato all’evento la scorsa sera, soprattutto Andrea Panconesi e LuisaViaRoma per essere sempre dalla nostra parte. Quest’anno più che mai, il loro supporto è molto prezioso. Unicef è in prima linea per proteggere e migliorare le vite di tutti i bambini. Stiamo facendo il possibile per assicurarci che i bambini nel mondo non soffrano l’impatto dell’Emergenza Covid-19. È solo grazie al supporto dei nostri partner e donatori che siamo capaci di offrire il nostro aiuto. Insieme dobbiamo impegnarci per garantire ai bambini un mondo più giusto.” ha detto Paolo Rozera, Direttore Esecutivo Unicef Italia

Alessandra Mastronardi, ambasciatrice Unicef, ha premiato insieme al direttore esecutivo Unicef Italia Paolo Rovera l'imprenditore Andrea Panconesi che qui a Capri ha presentato venerdì sera il libro dedicato ai novant'anni di LuisaViaRoma, ai Giardini di Augusto, per questo primo volume dedicato alla storia di questo brand di lusso e sogni, “LuisaViaRoma. Window to a future fashion world”, scritto dallo scrittore e giornalista Cesare M. Cunaccia che ha unito moda-arte-cultura nella storia di questo incredibile fenomeno del retail. La storia racconta tutto, dalla fondazione per opera di Louise Jacquin, la nonna di Andrea Panconesi, modista parigina che sbarco' a Firenze aprendo un negozio di cappelli proprio in via Roma ai trionfi di oggi, con un +34% di vendite sul suo sito di moda durante in mesi del lockdown.“Sono onorato di ricevere un riconoscimento così significativo, vuol dire molto per me. Sono grato a Unicef per averci dato la possibilità ancora una volta di offrire il nostro supporto e impegnarci nella speranza di poter fare la differenza per i bambini nel mondo, specialmente durante la pandemia che stiamo affrontando. Non vedo l’ora di poter collaborare ancora con Unicef. Ringrazio ancora una volta tutti gli ospiti della serata.” ha concluso Panconesi