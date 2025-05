Il mondo di DoDo. Un richiamo alla natura

Per la nuova brand campaign, dal suggestivo nome ’The Nature of Icons’, DoDo riporta in scena il dodo, l’animale estinto, affiancato dalla modella Mila van Eeten, nuovo volto del brand. La campagna riafferma il simbolo iconico del marchio, impresso da decenni nella memoria di tutti, comunicando un messaggio chiaro e coerente: per DoDo, tutto è scritto nel suo stesso nome.

La campagna si sviluppa come una danza intima tra modella e icona. Ciò che inizia come un incontro distante si evolve in una connessione magnetica: prima, un’osservazione cauta, dove Mila e il dodo si studiano con genuina curiosità.

Mentre le barriere si dissolvono, il loro legame si trasforma in qualcosa di radicale e puro. Immortalata da Bibi Cornejo Borthwick, forza silenziosa dietro alcune delle immagini più incisive della moda per Dazed e AnOther Magazine, questo viaggio culmina in un capitolo finale – che sarà svelato entro fine anno - dove i confini tra umano e natura sfumano in qualcosa di completamente nuovo, incarnando la visione di DoDo dell’armonia tra presenza e spazio.

La campagna cattura il legame tra esseri umani e natura che da sempre definisce le creazioni DoDo, segnando un nuovo capitolo per il brand. Incontrandosi occhi negli occhi con la stessa cura e amore che dovrebbero essere rivolti al nostro ambiente e a tutti gli esseri viventi, Mila van Eeten, che si è evoluta da breakout star a uno dei volti più ricercati della moda, e il dodo a grandezza naturale creano immagini potenti che sottolineano l’impegno di DoDo nella protezione della natura.

In programma per tutto il 2025, questa narrazione visiva continuerà a evolversi, reimmaginando il dodo e il mondo DoDo come protagonisti di questo percorso evolutivo.