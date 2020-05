Milano, 17 maggio 2020 - Alla vigilia della ripartenza ecco ancora una volta primeggiare in iniziative lodevoli e utili il Gruppo Armani, da sempre attento a garantire la massima sicurezza dei propri dipendenti e clienti, nel pieno rispetto delle norme stabilite dalle autorità. Dopo aver per primo scelto la formula della sfilata trasmessa solo on line e senza pubblico il 23 febbraio scorso, dopo aver lanciato un appello forte e autorevole sul nuovo volto che la moda dovrà prendere nei suoi nuovi ritmi produttivi e di comunicazione dopo il Covid 19, ecco che Armani vara nuove iniziative e nuove misure che verranno adottate nella ‘Fase 2’, in occasione della riapertura dei punti vendita prevista domani, lunedì 18 maggio.

"Per ripartire in sicurezza abbiamo ancora bisogno di lei" è la frase che campeggia come tributo agli operatori sanitari, con l’immagine della dottoressa con le ali che tiene tra le braccia l’Italia, diventata simbolo della lotta al Coronavirus, come nuovo soggetto del murale di via Broletto a Milano, da sempre spazio usato dal grande stilista per lanciare i suoi messaggi di vita e di moda. Accanto al disegno di Franco Rivolli compaiono le parole di incoraggiamento di Giorgio Armani in questa delicata fase di ripresa, "Per ripartire in sicurezza abbiamo ancora bisogno di lei".

Dopo la lettera pubblicata sui quotidiani italiani con la quale Giorgio Armani ha voluto ringraziare nelle prime settimane della crisi tutti gli operatori sanitari per il loro strenuo lavoro, lo stilista di nuovo punta l’attenzione sull’impegno di chi, ancora in prima linea, si sta prendendo cura delle persone, invitando gli italiani a non abbassare la guardia. L’immagine sarà pubblicata anche sui social del Gruppo. Da venerdi scorso poi Giorgio Armani ha deciso inoltre di illuminare di blu la facciata dell’Armani Ginza Tower decorata con motivi a forma di bambù. In Giappone il colore blu è usato per esprimere gratitudine alle persone che lavorano in ambito medico per il loro grande impegno nella lotta al Coronavirus. Dopo la donazione personale di oltre 2 milioni di euro ecco che continuano le attività di sostegno ai più bisognosi come pure la produzione di camici monouso.

In occasione delle riaperture, secondo le modalità localmente stabilite, dei punti vendita Giorgio Armani di proprietà in tutto il mondo (come Milano, Parigi, Monaco, Sydney, Pechino, Hong Kong), il Gruppo Armani comunica che il 10% del ricavato di parte delle vendite effettuate sulle collezioni primavera/estate 2020 sarà devoluto ad alcuni enti caritatevoli che operano nelle rispettive città. Continua inoltre la produzione di camici protettivi monouso, che si sposterà dagli stabilimenti di proprietà di Trento, Carrè, Matelica e Settimo Torinese – di nuovo operativi sulle collezioni moda del Gruppo – a quelli di alcuni sub-fornitori, sia in Italia che all’estero, tutti sotto la diretta responsabilità e supervisione di G.A. Operations.

La riapertura dei punti vendita di proprietà in Italia e nel mondo sarà in linea con i migliori standard e con le disposizioni normative previste da ciascun paese, al fine di assicurare la massima tutela della salute e della sicurezza del pubblico e del personale. L’applicazione di un severo protocollo e il personale debitamente formato garantiranno che l’esperienza di acquisto sia personalizzata e appagante.

Per garantire la massima attenzione al cliente e una maggiore facilità di accesso ai punti vendita, il servizio Book an appointment darà la possibilità di prenotare direttamente online il proprio appuntamento in negozio. Collegandosi al sito armani.com si potrà scegliere data e ora nel punto vendita più vicino. Attivo in tutto il mondo da venerdì 15 maggio per i negozi Giorgio Armani ed Emporio Armani, e dal 3 di giugno per i punti vendita A|X Armani Exchange. Non manca un piano speciale anche per la ristorazione del Gruppo: servizi di delivery e asporto Emporio Armani Caffè e Ristorante e Nobu Milano continueranno a garantire ai propri clienti menu dedicati per il servizio di delivery, fino alla prossima riapertura. Da venerdì 15 maggio, Emporio Armani Caffè e Ristorante ha ampliato l’offerta con la possibilità dell’asporto e della consegna a domicilio anche di prima colazione e light lunch.