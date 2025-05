Design minimal e ultraleggero per lo smartwatch dedicato ai runner

Dalla corsa mattutina al traguardo di una gara, il nuovo Suunto Run è più di un semplice orologio: è lo strumento che aiuta ogni runner a correre la propria storia. Grazie al suo design ultraleggero, all’estetica vivace, alla batteria di lunga durata, alle speciali funzioni di corsa, al rilevamento preciso e all’assistenza quotidiana completa, Suunto Run rende possibile divertirsi e rilassarsi.

Mentre la corsa vede crescere la sua popolarità in tutto il mondo, Suunto presenta un nuovo orologio sportivo, Suunto Run: un dispositivo appositamente progettato per supportare i corridori di tutti i livelli nel raggiungimento dei loro obiettivi, nel rimanere motivati e nel mantenere uno stile di vita equilibrato e attivo. Grazie al design intuitivo, alla tecnologia di facile utilizzo e alle funzioni specializzate, Suunto Run è anche la scelta perfetta per chi è alla ricerca del suo primo orologio sportivo.

Nuovo Suunto Run è stato realizzato pensando a tutti i livelli di runner, da chi pratica jogging in

maniera occasionale a chi si dedica alla corsa con più dedizione, per aiutarli a monitorare l’attività,

i progressi e il benessere generale. Offre funzioni essenziali specifiche per la corsa, indicazioni per

l’allenamento e tracciamento multisport per aiutare gli utenti a raggiungere i propri obiettivi.

Che si tratti di partire da zero, di prepararsi

per una maratona o semplicemente di aumentare la

resistenza, questo orologio funge da allenatore personale al polso.