Semestre in crescita vendite a +10%. E nuovi store anche all’estero

In un contesto complesso per l’intero settore fashion & accessories, Coccinelle chiude il primo semestre 2025 con risultati positivi, frutto di una strategia basata sulla internazionalizzazione e sull’attenzione costante verso il cliente. Le vendite net globali, su tutti i canali, registrano un incremento del +10% rispetto allo stesso periodo del 2024. I negozi Direct-to-Consumer crescono del +5%, mentre il canale e-commerce coccinelle.com si mantiene in linea con l’anno precedente. L’EBITDA si conferma significativamente positivo, confermando un approccio improntato a efficienza e visione strategica a lungo periodo.

Nel semestre, il brand ha ampliato la propria presenza internazionale con l’ingresso in Giappone, attivando quattro pop-up store nelle principali aree commerciali di Tokyo (Nihombashi Takashimaya e Ginza Mitsukoshi), Yokohama e Nagoya, a cui si sono aggiunte due aperture a Tokyo Daimaru e Umeda Hankyu a Osaka.

Sul mercato italiano, Coccinelle ha rafforzato la propria rete con tre nuove aperture: una boutique a Bologna (Piazza Galvani), un punto vendita nel canale travel retail presso Roma Termini, e – a partire da fine luglio – uno store presso l’Aeroporto di Venezia Marco Polo (nella foto).

È stato inoltre avviato un piano di strutture pop-up store itineranti in location selezionate, volto ad accrescere la visibilità del brand in mercati chiave: El Corte Inglés (Madrid e Marbella), La Rinascente Duomo (Milano) e Ludwig Beck (Monaco di Baviera).