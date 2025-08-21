Giovedì 21 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere

GIORGIO CACCAMO
La paura di (stra)vincere
Editoriale e Commento
21 ago 2025
21 ago 2025
GIORGIO CACCAMO
Editoriale e Commento
  3. Il tafazzismo di chi ha paura di (stra)vincere

Il tafazzismo di chi ha paura di (stra)vincere

Qual è la malattia più grave della sinistra italiana? Eh no, troppo facile rispondere "il tafazzismo". Anche, ma non solo....

Giorgio Caccamo

Per approfondire:

Qual è la malattia più grave della sinistra italiana? Eh no, troppo facile rispondere "il tafazzismo". Anche, ma non solo. Alla sinistra non piace solo farsi del male e collezionare sconfitte, è che a volte sembra proprio aver paura di vincere. Che a sua volta è un fenomeno psicologico ben definito e si chiama "nikefobia". Paura che causa ansia e timori per il futuro incognito. O forse solo paura di tutte le grane e le rogne del potere...

Prendiamo le elezioni regionali. Campania e Puglia sono praticamente in cassaforte, eppure proprio qui il campo è talmente largo che non si ritrova più. Roberto Fico e Antonio Decaro, quasi certi di vincere, ancora non sono ufficialmente candidati. Così come l’imprevista elezione anticipata in Calabria può dare al centrosinistra una concreta speranza di ribaltone, ma c’è voluto tempo (e pazienza) per convicere Pasquale Tridico.

Ma la sinistra può consolarsi: il vizio-malattia colpisce anche dall’altra parte. Un sondaggio di due mesi fa certificava per esempio che in Veneto il centrodestra vincerebbe con il 60-64%, indipendentemente dal candidato presidente. Che però ancora non c’è, perché tutti sono affetti dal morbo del "cosa-facciamo-fare-a-Zaia". Altro che (super) nikefobia...

© Riproduzione riservata