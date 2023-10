Gli accessori must have dell’autunno inverno 2023/2024

Finora il tempo è stato mite e ha regalato giornate soleggiate e dalle alte temperature fino a metà ottobre, ma bisogna farsi trovare pronti per il momento in cui la colonnina di mercurio si abbasserà di colpo. Scegliere gli accessori giusti per l'autunno può aiutare a completare il proprio look e a rimanere comodi in questa stagione di passaggio, con un occhio di riguardo al glamour e allo stile.

Cappelli

Per quanto riguarda i capelli, il trend della stagione è orientato verso modelli maxi a tesa larga, interamente rivestiti di pelliccia ecologica e dai colori audaci, che non passano inosservati, dal senape all’arancione fino al rosso, oltre alle nuance classiche e neutre. Vanno sempre bene, comunque, anche i più tradizionali cappelli di lana, i berretti, i fedora o quelli in feltro.

Guanti

Oltre a foulard, pashmine e sciarpe per proteggere la gola dal freddo e scaldarsi, è bene pensare anche alle mani, magari con guanti o manicotti in pelle o lana in nuance coordinate con il proprio outfit. Tra le scelte di maggiore tendenza ci sono i guanti touchscreen per poter utilizzare il tuo smartphone senza doverli togliere e le muffole, guanti con le dita unite dal sapore vintage, ma rivisitate in chiave contemporanea grazie a modelli voluminosi e dal morbido pelo, dall’effetto peluche.

Cravatte

Un accessorio su cui puntare per l’autunno inverno 2023 2024 è la cravatta, che le grandi case di moda incorporano anche nelle collezioni femminili. Si può scegliere tra numerosi modelli, da quelli più strutturati e di design a quelli slim, dalle cravatte corte a quelle doppie, in tessuto o in pelle, total black o fluo, a seconda dei contesti in cui sono indossati e dall’outfit complessivo.

Bijoux

I gioielli più in voga in questa stagione sono caratterizzati da dimensioni importanti e forme scultoree, come collane spesse e rigide, bracciali sontuosi, orecchini a goccia, tridimensionali, dalle forme geometriche e persino aerodinamiche, in certi casi, e spille in rilievo e tondeggianti.

Scarpe

Finché il meteo lo consente si possono continuare a indossare le ballerine mesh a rete, le clogs, le slingback, meno impegnative delle classiche décolleté, le sempre attuali Mary Jane. Per un tocco più sportivo, in linea con i trend degli ultimi anni ci sono anche le comode sock shoes, dalle sneakers ai boots. Nelle calzature dell’autunno inverno 2023 2024 rispuntano i modelli con punta lunga, stretta e squadrata che richiamano lo stile degli anni Duemila.

Colori e fantasie

Gli accessori autunnali spesso seguono la tendenza dei colori tipici di questa stagione, che richiamano i toni caldi e terrosi, come il marrone, il borgogna, il verde bosco, i già citati senape e arancio, il rosso ruggine, il nero, il cammello, il grigio e il blu notte. A questi si vanno ad aggiungere anche il rosa Barbie e le fantasie e stampe animalier per un tocco più particolare e alla moda.