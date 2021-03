Roma, 25 marzo 2021 - Le previsioni meteo di domani, venerdì 26 marzo, annunciano una giornata un po' nuvolosa su alcune regioni del Nord e soleggiata altrove. Salvo qualche rara eccezione, in Italia il clima sarà asciutto e primaverile, preludio a un weekend delle palme nel segno dell'alta pressione.



Il team de iLMeteo.it comunica che venerdì l'infiltrazione di aria mite ma umida dall'Africa settentrionale favorirà lo sviluppo di nubi a Nord Ovest e sull'alta Toscana. Il cielo risulterà particolarmente coperto su rilievi piemontesi, Levante ligure e coste delle Versilia, con la possibilità di deboli isolati piovaschi. Sul resto del Paese prevarrà invece il sole, e le generali condizioni di bel tempo verranno accompagnate da un complessivo aumento delle temperature.

Successivamente a fare notizia sarà il ritorno in grande spolvero dell'anticiclone africano, sebbene in avvio di weekend non mancherà qualche sporadico disturbo. Sabato 27 marzo gli esperti di 3BMeteo segnalano un leggero deterioramento del tempo al Nord, con qualche occasionale precipitazione su Alpi, Levante Ligure, alta Toscana, Appennino settentrionale e Friuli-Venezia Giulia. Domenica 28 marzo si preannunciano nubi residue su alcuni tratti del Centro-Nord, ma l'alta pressione inizierà a salire di giri, con benefici evidenti per i termometri, che raggiungeranno picchi di 21-22 gradi specie sulle due Isole Maggiori. Il trend primaverile dovrebbe poi trovare conferma anche nel corso della settimana che porterà alla Pasqua.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 26 marzo

Nord Ovest

Diffusa nuvolosità, con cielo particolarmente coperto e qualche debole piovasco su Alpi piemontesi, spezzino e genovese di Levante. Temperature massime: 12° a Genova, 17° a Milano e Torino.



Nord Est

Nubi sparse su tutte le regioni, ma con basso rischio di pioggia e ampio spazio per belle schiarite. Temperature massime: 21° a Bolzano, 19° a Bologna, 14° a Venezia.



Centro

Nuvole in aumento sulle coste dell'alta Toscana, in estensione sulle aree più interne, con occasionali piovaschi sul massese. Per il resto tempo prevalentemente soleggiato. Temperature massime: 18° a Cagliari, 16° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Cielo sereno e clima mite su tutto il Meridione. Previsto al massimo un lieve aumento della nuvolosità lungo il Tirreno (Campania in primis) nel pomeriggio. Temperature massime: 12° a Napoli e Bari, 14° a Palermo.