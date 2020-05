Roma, 1 maggio 2020 - Wekeend soleggiato, ma non totalmente privo di insidie. Le previsioni meteo di sabato 2 maggio confermano che l'anticiclone e il bel tempo stanno gradualmente tornando protagonisti su gran parte dell'Italia. Tuttavia, fino a domenica persisterà ancora qualche pioggia, che bagnerà soprattutto le zone montuose.

Gli esperti di 3BMeteo comunicano che nel corso della giornata di sabato sono attesi peggioramenti a ridosso delle Alpi orientali, ma con coinvolgimento soprattutto dei settori di confine, mentre verso sera temporali a tratti intensi interesseranno principalmente i rilievi occidentali. Il tempo continuerà invece a migliorare sul resto del Paese, seppur, scrivono i meteorologi, "con una certa variabilità a ridosso dell'Appennino, dove è atteso qualche fenomeno in locale sconfinamento alle coste adriatiche centro-meridionali, specie pugliesi". In crescita anche le temperature, che in quasi tutte le regioni raggiungeranno punte di 26° nelle fasi più calde.

Il team de iLMeteo.it aggiunge che domenica 3 maggio la situazione si manterrà abbastanza serena e tranquilla, ma con alcuni distinguo. Un flusso di aria più fresca, si legge sul sito, lambirà infatti "le regioni del Sud peninsulare", dove si attendono note di instabilità "specialmente durante le ore pomeridiane". Qualche nube di passaggio coprirà inoltre di nuovo i rilievi alpini, in un contesto però decisamente più asciutto rispetto a sabato.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 2 maggio

Nord Ovest

Giornata prevalentemente soleggiata, ma con cenni di instabilità sulle Alpi, dove si preannunciano temporali e piovaschi diurni. Previsti 24° a Milano e Torino.



Nord Est

Temporali seguiti da schiarite sui rilievi alpini (specie quelli del Triveneto), per il resto cielo sereno o poco nuvoloso. Clima mite, con 21° a Venezia e 24° a Bologna.



Centro

Occasionali rovesci sugli Appennini tra Toscana e Umbira, altrove bel tempo prevalente. Più nuvoloso, ma asciutto lungo i settori adriatici. Attesi 24-25° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Annuvolamenti sulla Puglia e localmente sui rilievi appenninici, in presenza di rovesci e temporali sparsi. Sole sul resto del Meridione. Massime in ascesa: 21° a Napoli e picchi di 26° a Palermo.