Ottobre come giugno. Previsioni meteo: ritorno dell’estate, caldo oltre 30 gradi. Le città più calde

Roma, 27 settembre 2023 – Dopo la breve parentesi autunnale, l’estate si riprende la scena. Il caldo infatti non molla la presa e l’anticiclone africano è pronto a conquistare nuovamente la penisola.

Le temperature raggiungeranno picchi di 32-33 gradi anche al Nord. Le giornate più calde saranno quelle di domenica 1 e lunedì 2 ottobre con 33 gradi intorno a Forlì, 32 a Bolzano e Firenze, 31 a Benevento, Ferrara, Oristano, Taranto e Terni. Roma oscillerà per almeno una settimana, costantemente, intorno ai 30 gradi di massima.

Mare, spiaggia, caldo (foto iStock)

Lorenzo Tedici, meteorologo di ilMeteo.it, sottolinea però che tra la Calabria e la Sicilia non mancheranno residui acquazzoni anche nei prossimi giorni. L'anticiclone africano, infatti, garantirà tempo stabile sul Centro Nord mentre il Sud risentirà dell'influenza di un ciclone che sarà responsabile di brevi e isolati acquazzoni sulle estreme regioni meridionali fino a domenica. In particolare oggi sono previsti ancora brevi rovesci tra Calabria e Sicilia, altrove l'anticiclone porterà un aumento delle temperature di 3-4 gradi e tanto sole.

E’ prevista una situazione ancora stazionaria con temperature prossime ai 30 gradi al Centro Nord e in locale aumento anche al Sud. I rovesci saranno più localizzati, specie a ridosso dei rilievi di Calabria e Sicilia, altrove il cielo sarà azzurro.

Durante il weekend spazio per giornate in spiaggia: le temperature aumenteranno in modo più sensibile. Con l'inizio di ottobre sono previste giornate tipiche di giugno. Infine attenzione all'escursione termica tra giorno e notte che potrebbe arrivare fino a 18 gradi.

Le previsioni città per città