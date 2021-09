Le previsioni meteo di domani confermano che sabato 25 settembre l'anticiclone sub-tropicale regalerà una giornata stabile e soleggiata un po' in tutta Italia. Le temperature saranno a dir poco fuori stagione, tanto che in alcune zone la colonnina di mercurio sfonderà la soglia dei 35 gradi. La fiammata africana tenderà tuttavia ad affievolirsi parzialmente già da domenica, per via dell'avvicinamento al Nord di una perturbazione atlantica.



Andando con ordine, il team de iLMeteo.it comunica che sabato lo scenario sarà quasi da piena estate su tutte le regioni. La diffusione di venti caldi provenienti dal Nord Africa favorirà un nuovo sussulto dei termometri, con effetti addirittura clamorosi in Sardegna, dove si toccheranno i 36 gradi. In diverse città del Sud le massime raggiungeranno i 31-33 gradi (specie in Sicilia), mentre al Centro-Nord l'escalation termica risulterà più contenuta, sebbene non mancheranno picchi prossimi ai 30 gradi ad esempio a Bolzano, Firenze e Roma.



Già verso sera si percepiranno poi i primi timidi segnali di una imminente inversione di rotta. Le nuvole inizieranno ad aumentare sul Nord Ovest, dando vita a qualche pioggia destinata a intensificarsi nel corso della notte (dettagli in fondo all'articolo).



Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 25 settembre

Si arriva così a, quando la perturbazione dilagherà già dal mattino sulle regioni settentrionali, spaccando in due lo Stivale. Lo certificano anche gli esperti di 3BMeteo, che parlano dial Nord e in Toscana, a tratti anche molto forti sui settori di Nord Ovest, con possibili. Sul resto del Paese la situazione rimarrà invece più tranquilla e soleggiata.Generali condizioni di bel tempo su tutte le regioni. In serata nubi in aumento e qualche precipitazione dapprima in Piemonte e poi in Liguria. Temperature massime: 24° a Genova, 22° a Torino, 25° a Milano.Un po' più nuvoloso sul Triveneto, per il resto giornata soleggiata. Temperature massime: 29° a Bolzano, 27° a Bologna, 24° a Venezia.Bel tempo prevalente, salvo alcune nubi sulla Sardegna meridionale e sull'alta Toscana. Temperature massime: 30° a Cagliari, 29° a Firenze, 30° a Roma.Anticiclone sugli scudi e ampio soleggiamento, ad eccezione di qualche nuvola sulla Sicilia meridionale. Temperature massime: 29° a Napoli, 29° Bari, 31° a Palermo.