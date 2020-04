Alta pressione in forte aumento su quasi tutta Italia. Le previsioni meteo di domani, venerdì 24 aprile, promettono una situazione di bel tempo sempre più diffuso, con accenni residui di instabilità solo in Sardegna, Calabria e Sicilia. Per il weekend si preannunciano ulteriori miglioramenti.



Il team de iLMeteo.it scrive che nella giornata di venerdì sole e clima mite saranno protagonisti al Nord e al Centro, con nubi irregolari e piogge a disturbare soltanto la Sardegna. Anche al Sud è attesa un'importante rimonta dell'anticiclone, che tuttavia non potrà evitare il persistere di precipitazioni sparse tra Calabria e Sicilia.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 24 aprile

I meteorologi aggiungono poi che fino al termine della settimana il clima tornerà disu gran parte del Paese, "con punte massime fino a 24-25°C su molte località del Nord e fino a 22-23°C altrove".In particolare, per la giornata di, Festa della Liberazione, gli esperti di 3BMeteo segnalanopraticamente ovunque, salvo qualchesui rilievi alpini e sulla costa ligure. Addensamenti serali previsti anche in Sardegna, dove sono attesi possibili rovesci.Tempo soleggiato su tutte le regioni, con al massimo qualche nuvola tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Temperature in rialzo, con 23° a Torino e Milano.Cielo sereno o poco nuvoloso anche sui settori orientali, accompagnato da clima assai mite. Previsti 21° a Venezia e 23° a Bologna.Prevalenza di bel tempo su tutte le regioni, ad eccezione di una maggiore nuvolosità sulla Sardegna, in presenza di locali precipitazioni. Massime di 23° a Firenze e 21° a Roma.Irregolarità con qualche pioggia (anche a carattere temporalesco) su Calabra e Sicilia centro-orientale, per il resto condizioni in miglioramento sul tutto il Meridione. Attesi 21° a Palermo e Napoli.